День 750-й. Самое важное к утру 15 марта

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Украина наносила удары по кораблям Черноморского флота России ракетами, которые поставили страны—члены НАТО. По его словам, альянс намерен расширять сотрудничество с Украиной и Грузией, чтобы добиться стратегического превосходства в Черном море.

Депутаты немецкого Бундестага проголосовали против поставок Украине дальнобойных ракет Taurus. Резолюцию об отправке ракет подавал оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Трансляцию заседания Бундестага вели местные телеканалы.