16 марта
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Политика

День 750-й. Самое важное к утру 15 марта

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Украина наносила удары по кораблям Черноморского флота России ракетами, которые поставили страны—члены НАТО. По его словам, альянс намерен расширять сотрудничество с Украиной и Грузией, чтобы добиться стратегического превосходства в Черном море.

  • Депутаты немецкого Бундестага проголосовали против поставок Украине дальнобойных ракет Taurus. Резолюцию об отправке ракет подавал оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Трансляцию заседания Бундестага вели местные телеканалы.

  • Французский Сенат одобрил двустороннее соглашение о взаимопомощи, заключенное с Украиной 16 февраля. Принятые Францией обязательства предусматривают военную помощь в размере до €3 млрд в 2024 году и поддержку будущего членства Украины в Европейском союзе.

Политика
Политика
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