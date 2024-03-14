День 749-й. Самое важное к утру 14 марта

Доллар — 91,37 рублей. Евро — 99,99 рублей.

В Верховную раду внесли проект об УДО для подписавших контракт с ВСУ заключенных.

Шольц назвал безответственной передачу Taurus Украине без немецких наводчиков.

WSJ: Пентагон рассматривает поставку Киеву более дальнобойных ракет ATACMS.

Сальдо сообщил о высадке российских военных на правый берег Днепра.

В районе под Воронежем школы перевели на дистант после атак БПЛА.

В США заговорили о подготовке армии к конфликту с Россией в новом регионе.

Москалькова попросит ООН защитить права российских избирателей в Латвии.