День 745-й. Самое важное к утру 10 марта

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Новое заседание контактной группы по военному содействию Украине в формате «Рамштайн» пройдет на одноименно базе ВВС США в ФРГ 19 марта.

В конце 2022 года США начали «тщательную подготовку» к возможному ядерному удару России по территории Украины, сообщает CNN со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников.