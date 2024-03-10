12 марта
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Политика

День 745-й. Самое важное к утру 10 марта

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Папа римский Франциск заявил, что Украина должна иметь «мужество поднять белый флаг» и приступить к переговорам с Россией. По его мнению, когда страна видит, что «терпит поражение», она должна «иметь мужество» к переговорам.
  • Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что власти выступают против отправки на Украину иностранных специалистов для обучения ВСУ. По его словам, они могут стать «мишенью» для российских сил. Так он ответил на вопрос, считает ли Лондон разумным отправку западных военнослужащих на Украину.
  • На Украине могут расформировать не менее 5 из 19 министерств на фоне сокращения государственных расходов, сообщило «Новое время» со ссылкой на источники в офисе украинского президента и партии «Слуга народа». По их информации, изменения могут произойти в ближайшие месяцы.
Армия.
Армия.
unsplash.com

Одной строкой

Доллар — 90,95 рублей. Евро — 99,53 рубля.

Новое заседание контактной группы по военному содействию Украине в формате «Рамштайн» пройдет на одноименно базе ВВС США в ФРГ 19 марта.

В конце 2022 года США начали «тщательную подготовку» к возможному ядерному удару России по территории Украины, сообщает CNN со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников.

Cтранам НАТО нужно готовиться к выходу США из организации в случае победы Дональда Трампа на выборах. Об этом сообщает британская The Telegraph со ссылкой на дипломатов некоторых государств Альянса.

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