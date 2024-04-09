Доллар — 92,64 рубля. Евро — 100,36 рублей.

В штабе Трампа отрицают сообщения о планах сдать территории Украины в обмен на мир.

ГУР Украины предупредило о расширении географии атак БПЛА на российские НПЗ.

На территории Воронежской области уничтожили беспилотник.

РБК: участников СВО будут обслуживать в приоритетном порядке при регистрации на авиарейсы.

Кабмин поддержал запрет взыскивать выплаты за участие в СВО при процедуре банкротства.

В Костромской области намерены принять около 200 детей из Белгородской области.

Bild: реальная военная помощь ФРГ Киеву намного меньше, чем утверждает Берлин.