Антирекорд России. Почему жители Алтайского края шли голосовать неохотнее всех

В Алтайском крае завершились выборы губернатора, прошедшие с 8 по 10 сентября. Виктор Томенко набрал более 76% голосов и 18 сентября без заминок вновь вступил в должность – на второй срок. Однако явка оставила желать лучшего и оказалась самой низкой по стране. Профессор АлтГУ и председатель Алтайского отделения Российской ассоциации политической науки рассказал, почему в регионе так неохотно голосуют.

Привычное явление

Явка в Алтайском крае на выборах губернатора составила 31,06%. Это меньше, чем в 2018 – тогда цифра была 37,28%.

Для сравнения, в соседней Кемеровской области, где тоже выбирали губернатора, явка достигла 81%. Кемеровчане и раньше отличались высокой степенью заинтересованности в выборах, например, в 2018 году область стала лидером в СФО с явкой в 66%. Но почему-то ни один другой сибирский регион не может похвастаться даже близким результатом.

Для Алтайского края низкая явка вообще привычное явление, особенно если речь идет о муниципальных выборах. Например, в 2017 году в Барнауле она оказалась немногим более 19%, а в 2012 году еще меньше – всего 17,63%.

Выборы губернатора в Алтайском крае 2023. t.me/altkik

Никто не сомневался

Объяснить ситуацию с незаинтересованными избирателями взялся Юрий Чернышов, доктор исторических наук, профессор АлтГУ, председатель Алтайского отделения Российской ассоциации политической науки.

"Когда накануне выборов позвонили из Москвы и предложили оценить ход кампании, я воздержался. Потому что тогда все воспринималось по принципу «Ты за или против?». А надо говорить объективно - о плюсах и о минусах. Теперь страсти улеглись, можно попробовать".

Результаты выборов не стали неожиданными. Об этом говорит и профессор:

«В том, что Виктор Томенко победит, изначально почти никто не сомневался. И главную роль здесь сыграли даже не политтехнологии. По-видимому, многие голосовавшие не захотели менять «известного» политика на «неизвестного», который в нынешних условиях с большой вероятностью мог бы оказаться хуже».

Инаугурация губернатора Алтайского края 2023. Анна Зайкова

Подбор «конкурентов» вызвал улыбку

А вот причин для низкой явки может быть несколько. Во-первых, отсутствие кандидатов с привлекательной политической программой или хотя бы с запоминающейся личностью.

Даже если о некоторых кандидатах люди имели представление, например, о Владиславе Вакаеве, как о директоре стремительно развивающегося городского парка, они в итоге в выборах не участвовали.

Юрий Чернышов,

доктор исторических наук, профессор АлтГУ, председатель Алтайского отделения Российской ассоциации политической науки:

«Политтехнологии, на мой взгляд, местами были избыточны. Сам подбор «конкурентов», конечно, вызывал улыбку, особенно когда они, как по расписанию, стали снимать свои кандидатуры в пользу губернатора. При этом не получила доступа к выборам Мария Прусакова (КПРФ), которая как раз и могла бы придать им хоть какую-то интригу (хотя и с призрачными шансами на победу). Выборы ведь существуют для того, чтобы выявлять настоящую волю избирателей, а не для того, чтобы ее заранее "корректировать"».

Владислав Вакаев, управляющий парком «Изумрудный». Анна Зайкова

Отсутствие самосознания

Еще одна причина - отсутствие гражданского самосознания. Избиратели глубоко убеждены, что от их явки на выборы ничего не изменится, а их голос не имеет веса, даже если они вдруг против очевидного лидера.

Юрий Чернышов,

доктор исторических наук, профессор АлтГУ, председатель Алтайского отделения Российской ассоциации политической науки:

«У наших избирателей было три дня, а также дистанционное голосование, и все же более двух третей из них не захотели голосовать. Многие комментировали так: «все за нас уже решено», «нет реального выбора». О причинах этого уже сказано выше. При этом надо отметить, что «отрицательный рейтинг» у действующего губернатора оказался не слишком высокий, и поэтому даже прийти, чтобы выразить свое несогласие, захотели немногие».

Инаугурация губернатора Алтайского края 2023. Анна Зайкова

Недоработка партий

Среди прочих причин можно отметить недоработки партий и кандидатов. Например, Сергей Булаев признал, что в некоторых районах именно они с командой не привели достаточно избирателей.

В избиркоме же составили собственное мнение о снижении явки по сравнению с 2018 годом. По мнению председателя Ирины Акимовой, это может быть связано с фейками, которые распространились накануне выборов. Таких случаев было два: в первом ходили слухи, что на участках избирателей будут поджидать судебные приставы, во втором же - что на участках будут вручать повестки.

Несмотря на оперативное опровержение, фейки могли повлиять на явку, поскольку не все проверяли информацию в достоверных источниках и могли не увидеть опровержение.

Юрий Чернышов,

доктор исторических наук, профессор АлтГУ, председатель Алтайского отделения Российской ассоциации политической науки:

"Кстати, можно упомянуть здесь еще одну мелочь – «медвежью услугу», которую оказали Виктору Томенко некие манипуляторы. В одной из социальных сетей анонимы создали аккаунт от имени Михаила Евдокимова и стали вещать, как будто бы передавая его волю по поводу выборов: «Евдокимов одобряет!». Этично ли было так использовать имя погибшего «народного губернатора»? А в другой сети тоже анонимы методично лили грязь на Прусакову. Думаю, Виктор Петрович не был в курсе этих затей, которые принесли ему, возможно, больше вреда, чем пользы. В общем, выборы прошли, Виктор Томенко получил легитимный результат, и теперь надо думать о том, как жить дальше".

Сергей Булаев. t.me/altkik

Массовое переизбрание

Все действующие главы регионов и врио по результатам прошедших выборов переизбрались на новый срок. Из них только в двух регионах во главе стоят представители КПРФ, остальные избирались от «Единой России».

Юрий Чернышов,

доктор исторических наук, профессор АлтГУ, председатель Алтайского отделения Российской ассоциации политической науки:

«Одного губернаторского срока, особенно для человека «со стороны», бывает недостаточно. Сначала он присматривается, знакомится с людьми, оценивает свои возможности. Только на втором сроке он получает шанс развернуть весь свой потенциал. А потом, как показывает опыт, все-таки полезна смена. Иначе многие «бронзовеют», начинают ни с кем не считаться и тому подобное. Кстати, Виктор Томенко ведет себя достаточно корректно, взвешенно и даже скромно. Некоторые из тех, кто находится на много ступенек ниже его по служебной лестнице, демонстрируют подчас гораздо больший «административный гонор». Это качество - «плюс» губернатора, этому надо учиться!»

Избирательная комиссия Алтайского края. altai-terr.izbirkom.ru

О чем еще рассказал Юрий Чернышов

Не лучшие настроения

- Общественные настроения в крае не в лучшем состоянии. Сравнительно мало социального оптимизма, мало привязанности к «этому месту» (например, даже в сопоставлении с соседней Республикой Алтай). Это проявилось и в ходе недавно проведенного нами опроса экспертов в рамках проекта, поддержанного Российским научным фондом.

Многие равнодушны

- До сих пор не утверждена на федеральном уровне официальная символика региона, сделанная в 2000 году с ошибками. А многие жители к этому равнодушны. У всех на глазах сносят «знаковые» памятники истории, а их почти никто не защищает. Даже сереброплавильный завод, находящийся в самом «сердце» Барнаула, где Иван Ползунов создал свою знаменитую «огненную машину», многие десятилетия пребывает в запустении. А ведь это давно могло бы стать «жемчужиной» в центре туристического кластера.

Есть над чем трудиться

- Если людей в их душе ничто не привязывает к «этому месту», они так и будут уезжать туда, где просто больше платят. Кое-что начали делать в последнее время (например, восстанавливать «универмаг Сухова»), но этого мало, и это почему-то не касается самого главного. В общем, тут есть над чем трудиться, но это тема для отдельного разговора. А губернатору остается только пожелать – полнее развернуть позитивный потенциал в регионе.