Как алтайские политики и общественники оценивают результаты выборов губернатора Алтайского края

Опрошенные эксперты считают, что явка порядка 31% — это абсолютно нормальная явка для губернаторской избирательной кампании референдумного типа. В прошлом цикле выборов губернаторы Карелии, Владимирской, Ярославской, Свердловской и Томской областей победили при явке от 27 до 31%. И ничего страшного с избранными главами регионов не случилось, никто не усомнился в легитимности их избрания, работают на благо жителей.

Иван Лоор, депутат Госдумы: «Я оцениваю явку нормально во многих территориях Российской Федерации, где 10 сентября проходили выборы, в том числе и в ряде субъектов Сибирского Федерального округа. Это показатель стабильности, что нет протестного настроения. Некоторые коррективы тут внесла погода: почти месяц шли нудные затяжные дожди, а тут совпало, что установилась прекрасная погода, и многие люди выехали на дачи, на копку картофеля. За последние 23 года — это были самые спокойные выборы, без нервных напряжений, без давления. Абсолютно нормально прошли эти выборы».

Юрий Шамков, председатель Общественной палаты Алтайского края: «Явка соответствует той эмоциональной, политической и общей экономической составляющим, которые сейчас есть в Алтайском крае. Это нормальная абсолютно явка. Сегодня абсолютно стабильная рабочая, развивающаяся ситуация в крае, и эти выборы — это было не шоу, а абсолютно рабочее мероприятие. И если вещи называть своими именами, то Виктор Петрович выиграл выборы еще до выборов. Победа ковалась не на выборах, это результат той пятилетней работы губернатора и его команды, которая сегодня была просто зафиксирована».

Снижение явки избирателей на выборы – общемировой тренд. Показатель явки давно не является значимым маркером при подведении итогов избирательных кампаний, что в мире, что в России. Скорее, это устойчивый стереотип, пережиток прошлого, который постепенно стирается, перестает восприниматься как догма. Например, на выборах в гордуму Екатеринбурга, которые проходили также 10 сентября, явка составила порядка 20%.

Снижение интереса к выборам во многом связано с падением протестного потенциала в Алтайском крае. Активный протест и «умное голосование»,громко анонсированные КПРФ, провалились. Относительно «спокойная» явка свидетельствует о том, что меньше недовольных людей пришли на выборы, их по умолчанию устраивает действующий губернатор. А активно голосовали, напротив, в большинстве своем сторонники Виктора Томенко, они куда более деятельно поддержали своего кандидата. Попытки оппозиции организовать «опрокидывающее» голосование и второй тур – потерпели крах. Избиратели не захотели играть в сомнительные политические игры и проголосовали за предсказуемость и стабильность власти.

Сергей Войтюк, руководитель регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае: «Явка была стандартной для региональных кампаний, не совмещенных с федеральными выборами, считаю ее вполне нормальной, таковой она была в этот раз ни в одном только нашем регионе. Приличная явка, никто ее сушкой не занимался за исключением, может быть, оппозиции, потому что было огромное количество информационных материалов, поездок кандидата в губернаторы Виктора Петровича Томенко по краю. Наверное, только ленивый не знал, что у нас идут выборы высшего должностного лица».

Показатель явки свидетельствует лишь о том, что победа Виктора Томенко была предрешена изначально, в ней никто не сомневался, говорят эксперты. Выборы в регионе прошли без интриги, несмотря на попытки некоторых внешних наблюдателей навязать ее разговорами о протестном потенциале Алтайского края, который по старинке пытаются относить к «красному поясу». А если нет интриги и Виктор Томенко «и так победит», то зачем идти на выборы? Значительная часть избирателей разумно посчитала, что лидерство Томенко неоспоримо и занялась 8-10 сентября более привычными делами.

По мнению опрошенных политиков и общественников, на выборы губернатора Алтайского края пришли ровно те, кто хотел прийти. В сегодняшнее непростое для России время участие в выборах губернатора не является наиважнейшим приоритетом в жизни простых людей. Есть куда более насущные проблемы и дела – и это точно не выборы.

Эксперты также отмечают, что разговоры и спекуляции на тему якобы низкой явки всегда начинают проигравшие. Затертую «пластинку» традиционно будут крутить местные коммунисты. Им нужно хоть как-то оправдать свой очередной политический провал. Жонглирование цифрами явки – известная и любимая мантра оппозиции. В Алтайском крае она оказалась неспособна доказать свою состоятельность и навязать реальную политическую борьбу.

Алтайский край последние две недели подряд подвергался «грязным» информационным атакам – это объективно могло привести к некоторому снижению явки. Достаточно вспомнить, что мошенниками активно распространялись фейки о том, что на избирательных участках якобы будут работать военкомы, дежурить судебные приставы, взыскивать долги коллекторы и так далее. Очевидно, что это могло отчасти повлиять на итоговое решение некоторого числа избирателей, особенно мужчин, проигнорировать

Результаты

«Чемпионский» результат Виктора Томенко 76,2% означает беспрецедентно высокий уровень поддержки со стороны жителей Алтайского края. Избиратели по достоинству оценили как позитивные перемены и достижения региона за последние 5 лет, так и убедительные, амбициозные планы и системный подход губернатора по дальнейшему развитию Алтайского края. Жители проголосовали за самого полезного кандидата, которым оказался действующий губернатор.

Александ Романенко, спикер АКЗС по поводу высокого результата Виктора Томенко сказал, что «убедительная победа Томенко, результат 76,16% - превышен более чем на 20% результат 2018 года. Это говорит о том, что люди сегодня поверили губернатору, той команде, которая сформирована. Это большая победа не только Виктор Петровича Томенко, это победа всех жителей Алтайского края, которые пришли и проголосовали».

Виктор Зобнев, сенатор Российской Федерации от Алтайского края: «Столь серьезный результат Виктора Томенко — это, прежде всего, его конкретные дела. Я достаточно часто бываю на территориях Рубцовского избирательного округа, от которого работал Госдуме с 2016 года. И я на самом деле увидел те большие изменения, которые на сегодняшний день видны всем. Кроме инфраструктурных, дорожных проектов много денег выделяется и на промышленный сектор. Три технопарка за 5 лет были заложены в крае. Один уже сдан и успешно работает! Наши муниципалитеты почувствовали заботу: такой формулировки, что нет денег, я не встречал. Если есть инициативы на местах - деньги выделяются. И такое отношение к развитию территории региона - это, безусловно, заслуга Виктора Петровича, его умение работать с федеральными структурами, минфином, встроенность в вертикаль власти, умение брать на себя ответственность и риски при достижении главной задачи - чтобы в возглавляемом им регионе сохранялась динамика развития».

Юрий Шамков, например, отметил, что Виктор Томенко значительно улучшил свой результат 2018 года, став реальным политическим «тяжеловесом» и продемонстрировав политическую управляемость вверенным ему регионом. Он улучшил результат не только в процентах, но и в абсолютных числах – сейчас Виктора Томенко поддержали более чем на 50 тысяч человек. Это больше, чем пять лет назад.

«Виктор Петрович одержал очень показательную победу. Это один из лучших показателей Алтайского края за всю историю. Мы видим, что избиратели проголосовали ногами, потому что, по предварительным данным, более 415 тысяч избирателей это сделали. Это значительно больше, чем 5 лет назад. Есть поддержка жителей Алтайского края на дальнейшую работу, на дальнейшие преобразования», - заявил по этому поводу Денис Голобородько, зампред АКЗС.

На второй губернаторский срок Томенко избран с огромным кредитом доверия. Все значимые политические силы, крупные экономические игроки, лидеры общественного мнения и, главное, жители – ориентированы именно на фигуру Виктора Томенко.

«Я для себя считаю, что высокий результат на выборах — это результат работы Виктора Петровича в непростых условиях, когда пандемийные два года, период санкционного давления на нашу страну. Результат работы его и его команды, который сказывается на уровне жизни региона. Переизбираться второй раз сложнее, чем выбираться в первый раз, это я как бывший муниципальный депутат знаю. Второй раз с тебя уже спрашивают за сделанное, ты не на новенького, тебе нужно показывать результаты твоей деятельности. А за предыдущие пять лет достигнуто многое. Это и совершенно измененная парадигма работы с федеральным центром, когда выбиваются и выбиваются средства в достаточно большом объеме для развития края», - говорит Сергей Войтюк.

Выборы показали, считают эксперты, что Виктор Томенко – народный губернатор, который консолидировал вокруг себя большинство. За предыдущие пять лет Томенко укоренился в Алтайском крае, стал «своим». На новый срок он избран как губернатор абсолютного народного доверия.

Опрошенные политики и общественные деятели также отметили, что Томенко выиграл выборы до выборов, а сама избирательная кампания прошла штатно. Перед стартом губернатор смог заручиться федеральной поддержкой и одобрением президента Владимира Путина, объединить местные элиты, настроить себя и команду на убедительную победу. Все эти факторы стали основой высокого результата 76,2%.

Виктор Мещеряков, исполнительный директор «Союза промышленников Алтайского края»: «Мы были на стороне действующего губернатора Виктор Петровича, несмотря на все вызовы, что у нас были, у нас очень большое внимание обращалось на работу промышленного комплекса. Мы постоянно чествовали поддержку правительства. Эти выборы – это абсолютно закономерно. Мы видим, что практически во всех отраслях мы добивались очень хороших результатов. Это и в сельском хозяйстве, это и в строительном комплексе. Ни разу у нас индекс промышленного производства не опускалось ниже 100%.

Жители Алтайского края оценили компетентность Виктора Петровича, его доступность, его понимание. Поэтому я считаю, абсолютно закономерный результат. Теперь ему надо оправдать доверие жителе Алтайского края, все свои силы отдать на развитие, на поднятие уровня жизни населения».

В своих суждениях эксперты замечают, что мы видим становление Томенко 2.0., который следующие пять лет сможет уверенно опираться на достигнутый на выборах результат. Виктор Томенко легко опровергнул все негативные прогнозы и успешно пресек попытки «раскачать лодку» в социально-политической сфере. А широкий общественный консенсус, сформированный в ходе избирательной кампании, дает губернатору право выстроить более жесткую архитектуру власти в Алтайском крае.

Оппозиция не смогла дискредитировать губернатора Томенко, хотя и пыталась. Но люди проголосовали за стабильность, предсказуемость и видимые результаты работы – против популизма и огульной критики власти. Впечатляющий результат Виктора Томенко свидетельствует о том, что губернатор шаг за шагом выводит край из «красного пояса». Оппозиция, прежде всего в лице представителей КПРФ, становится все более неактуальной и теряет шансы на политический реванш.

«Штаб наблюдения больших и даже мелких эксцессов не видел на этих выборах. Были какие-то попытки у оппозиции что-то очернить, но такие попытки бывают всегда у проигравшей стороны — винить в своем проигрыше кого-то», - рассказал Сергей Войтюк.

Результат Виктора Томенко – результат работы в т.ч. и его команды. 76,1% это еще и интегральный показатель высокой оценки жителями работы органов власти в Алтайском крае в целом.

ДЭГ

Более 99 тысяч тысяч жителей Алтайского края проголосовали в ДЭГ, что свидетельствует о востребованности и удобстве такой формы волеизъявления, говорят эксперты.

«Почти 100 тыс. человек у нас в крае воспользовались ДЭГом — это общая тенденция научно-технического прогресса, элктронная среда входит и в выборную систему. Раньше у нас появились КОИБы, теперь пришел ДЭГ. Процесс цифровизации неизбежен и в этом есть плюсы. Люди правильно воспринимают эту новацию, доверяют системе и активно пользуются», - заявил сенатор Зобнев.

Как отметил Сергей Войтюк, благодаря ДЭГ и возможностям голосования с компьютера или смартфона в избирательный процесс вовлекаются новые категории избирателей (например, молодежь), которые ранее выборы игнорировали: «Это удобно. У нас выросло целое поколение, воспитанное в цифре, и они уже пришли на выборы. Тот результат, что был по ДЭГ и в Алтайском крае, и в других регионах СФО, показывает востребованность этого способа волеизъявления»

Доверие к ДЭГ высоко, потому что аутентификация избирателя происходит через верифицированную учетную запись пользователя на портале «Госуслуги», также считают опрошенные эксперты.

Легитимность

Опрошенные эксперты считают, что выборы прошли легитимно, конкурентно, без сложных административных барьеров. Значимых нарушений не зафиксировано.

«Цифры в пользу Виктора Томенко говорят о полной легитимности прошедших выборов. А за этими цифрами - голоса конкретных людей, жителей Алтайского края, которым небезразлично будущее своего региона, его развитие и процветание. Уверен, что в ближайшие 5 лет мы увидим хороший результат работы нового губернатора!», - резюмирует Виктор Зобнев.

Напомним, что за выборами губернатора Алтайского края осуществляли наблюдение более 2000 обученных общественных наблюдателей.