"Скучные выборы". В Алтайском крае подвели итоги избрания губернатора в 2023 году - цифры и факты

Голосование на выборах губернатора Алтайского края длилось три дня: 8, 9 и 10 сентября. На пост главы региона претендовали четверо кандидатов. К утру 11 сентября подсчитали все 100% голосов.

Новый-старый губернатор

Избирком края берет неделю до официального назначения губернатора, чтобы оценить результаты, но в безоговорочные лидеры с 76,16% голосов вырвался Виктор Томенко («Единая Россия»). За него проголосовали 417 073 человека.

Таким образом, Томенко начнет свой второй срок в качестве главы региона. Первый срок губернатора длился с 2018 года, когда он сменил на посту Александра Карлина. Кстати, Карлин, ныне сенатор Совета Федерации РФ от Алтайского края, занимал свою должность 13 лет – с 2005 года.

Выборы губернатора в Алтайском крае 2023. t.me/altkik

Цифры

Оставшиеся голоса распределились следующим образом:

Евгения Боровикова («Справедливая Россия – Патриоты – За правду») — 9,46% или 51 802 человек;

Сергей Булаев (ЛДПР) — 7,96% или 43 571 человек;

Сергей Малинкович (Коммунисты России) — 4,17% или 22 812 человек.

Явка составила 31,04% избирателей или 547 026 тыс. человек. Из них онлайн проголосовали 99 060 жителей региона. Всего на день голосования в крае было 1 767 003 избирателя.

Наибольшую активность традиционно проявляют жители сельских территорий. В среднем явка избирателей среди них составила 38,5%. В лидерах оказались Алейский, Завьяловский, Заринский, Кулундинский, Кытмановский, Суетский районы. Безусловным победителем по явке стал Родинский район - выше 80%.

Выборы губернатора в Алтайском крае 2023. t.me/altkik

Специальные участки

За пределами Алтайского края были открыты специальные избирательные участки. Их подготовили для подозреваемых, обвиняемых и осужденных, которые содержатся в Москве и Московской области. В списке таких жителей региона оказалось 25 человек. И вот как они проголосовали:

Евгения Боровикова — 10 человек;

Сергей Булаев — 2 человека;

Сергей Малинкович — 2 человека;

Виктор Томенко — 10 человек;

1 бюллетень признан недействительным.

Выборы губернатора в Алтайском крае 2023. t.me/altkik

Эксперимент

Впервые в этом году все жители региона могли поучаствовать в голосовании, не выходя из дома.

Поучаствовать в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) изъявили желание 111 851 человек. Это свыше 6,3% от всего количества избирателей. Из них завершили голосование 99 060 человек.

Результаты, по словам председателя избирательной комиссии Ирины Акимовой, пришли оперативно. Поддержка среди ДЭГ распределилась следующим образом:

Виктор Томенко — 78 510 избирателей;

Евгения Боровикова 8 799 избирателей;

Сергей Булаев — 8 903 избирателя;

Сергей Малинкович — 2 848 избирателей.

Выборы губернатора в Алтайском крае 2023. t.me/altkik

Со свадьбы - на голосование

В краевом избиркоме рассказали, что избирательные участки пользовались популярностью все три дня голосования. Приходили и пожилые люди с внуками, которых прямо на участке поздравляли с юбилеем.

В субботу же проголосовать приходили много молодоженов, прямо в костюмах и свадебных платьях. Хотя бы одна такая семейная пара появилась на каждом участке.

Избирателей встречали душевно: с хлебом солью, а кое-где даже и с пловом, ну и, конечно, с приятными креативным пожеланиями.

"Голосование в течение трех дней — правильный подход. Такое решение мы приняли, исходя из планов и возможностей наших избирателей прийти на участок. В итоге все три дня голосования оказались востребованы", - отметила Ирина Акимова.

Выборы губернатора в Алтайском крае 2023. t.me/altkik

Обращения в прокуратуру и полицию

В Общественном штабе наблюдения за выборами отметили, что выборы были в хорошем смысле скучными. В то время как в Москве каждые 10-15 минут происходили информационные атаки, в Алтайском крае 80-90% возможных правонарушений пресекали сразу. Например, когда какой-то элемент избирательного участка не попадал в зону камер, хотя должен был - перед открытием участка эти погрешности исправляли.

В то же время строго следили за публикацией бюллетеней на стенах и в статусах социальных сетей. Обзванивали нарушителей и просили убрать изображение. В результате несколько человек не пошли навстречу. Было подано четыре обращения в прокуратуру и два обращения в полицию, поскольку на изображениях было видно, где проставлена галочка - это считалось влиянием на волеизъявление избирателей.

Других серьезных правонарушений замечено не было.

Выборы губернатора в Алтайском крае 2023. t.me/altkik

Как прошло голосование в 2018 году

Пять лет назад в выборах также участвовала золотая четверка. Правда, кроме Виктора Томенко, который тогда набрал 53,61% голосов или 366 277 избирателей, в совершенно другом составе.

Так, кандидат от ЛДПР Владимир Семенов набрал 16,2% голосов (110 694), Людмила Суслова от «Справедливой России» — 14% (96 617) и Андрей Крылов от «Партии Роста» — 13,46% (91 967).

Явка составила 37,28% или 683 259 человек, что более чем на 7% выше явки этого года.

Инаугурация Виктора Томенко прошла 17 сентября 2018 года.

Выборы губернатора в Алтайском крае 2023. t.me/altkik

Почему явка понизилась

В избиркоме рассказали, что снижение явки по сравнению с 2018 годом может быть связано с фейками, которые распространились накануне выборов. Таких случаев было два: в первом ходили слухи, что на участках избирателей будут поджидать судебные приставы, во втором же - что на участках будут вручать повестки.

Несмотря на оперативное опровержение, фейки могли повлиять на явку, поскольку не все проверяли информацию в достоверных источниках и могли не увидеть опровержение, считает Ирина Акимова.