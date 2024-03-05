Строители будущего. 80 лет отмечает Алтайский архитектурно-строительный колледж

29 февраля Алтайский архитектурно-строительный колледж отметил свой 80-летний юбилей. Он — один из старейших и престижных колледжей Алтайского края, который вырос из крохотного техникума, эвакуированного из самого пекла войны, в гордость нашего региона.

80 лет назад

История колледжа начинается в тревожном 1942 году, когда в Барнаул эвакуировали Ленинградский строительный техникум. Вместе с необходимым оборудованием и литературой прибыли 11 преподавателей и сотрудников во главе с директором. Первые занятия в техникуме начались в январе 1943 года, и работал он как филиал ленинградского ссуза.

После снятия блокады Ленинграда техникум вернулся в город и оставил необходимую базу для основания собственного учебного заведения. 28 февраля 1944 года ссуз официально переименовали из филиала в Барнаульский строительный техникум.

Свое нынешнее название — Алтайский архитектурно-строительный колледж — ссуз приобрел в 2014 году, после объединения Барнаульского строительного колледжа и профессионального училища № 16, в который ранее вошли профессиональный лицей № 45, профессиональное училище № 20 и учебный центр «Строитель».

Значимые изменения

За восемь десятилетий из объединенного колледжа выпущены более 60 тыс. рабочих и специалистов строительной отрасли.

За последние годы колледж проделал большую работу по благоустройству учебных корпусов: собственными силами отремонтированы 54 учебных кабинета и мастерских, реконструирован и оснащен тренажерным оборудованием спортивный зал. Модернизирован внешний вид зданий, благодаря ремонту элементов фасадов и стен, заменены системы отопления, отремонтированы два общежития, где проживают более 750 студентов.

Алтайский архитектурно-строительный колледж отметил свой 80-летний юбилей. Фото: Анна Зайкова. Алтайский архитектурно-строительный колледж отметил свой 80-летний юбилей. Фото: Анна Зайкова. Алтайский архитектурно-строительный колледж отметил свой 80-летний юбилей. Фото: Анна Зайкова. Алтайский архитектурно-строительный колледж отметил свой 80-летний юбилей. Фото: Анна Зайкова.

Трудолюбие и созидательность

Студенты и их родители высоко оценивают качество обучения и внеучебную деятельность в ссузе. Сегодня в колледже действуют 10 студенческих направлений — от творческих кружков до строительных и волонтерских отрядов. Старейший из них — военно-патриотический клуб «Русские витязи», который организовала Нелла Маркова еще в 16-ом строительном училище.

Почти полвека Нелла Федоровна руководила этим клубом. Она была нашим генералом — так мы ее и называли! Благодаря ее усилиям, на всех соревнованиях клуб занимал первые места и привозил в свою alma mater награды, — вспоминает заместитель председателя Союза женщин России и председатель краевого отделения этой организации, почетный гражданин Алтайского края Надежда Ремнева.

Надежда Ремнева — добрый друг строительного колледжа и подруга Неллы Марковой, ведь та была членом Союза женщин России и членом общественной палаты. Она рада, что современные студенты колледжа остаются достойными людьми.

Времена меняются, приходят новые студенты, а «закваска» остается такой же, какой была 20 и 30 лет назад. Эти ребята очень трудолюбивые, ведь многие приехали из сел и деревень. И созидательные — они умеют работать руками, — рассказывает Надежда Ремнева.

Важная работа

Архитектурно-строительный колледж тесно сотрудничает с организациями Барнаула и Алтайского края. Выпускники идут работать в строительные компании, предприятия, а также в МЧС.

Студенты и выпускники, окончившие специальность «Техник пожарной безопасности», приходят к нам на стажировку и впоследствии на работу в подразделения. Они не только учатся у нас, но и помогают тушить пожары и получают практические навыки. Более 80 человек сейчас служат у нас в главном управлении, — рассказывает начальник ГУ МЧС по Алтайскому краю, генерал-майор внутренней службы Александр Макаров.

Качество подготовки выпускников на современном технологическом уровне инженерно-педагогический коллектив обеспечивает благодаря хорошей оснащенности учебно-производственных мастерских оборудованных за счет федеральных и краевых инвестиций победой колледжа в нацпроекте «Образование» в 2008 году на 50 млн. руб. и в 2019г. по двум грантам «Строительство» и «IT-технологии» на 32 млн. руб.

Награды

Строительный колледж не раз был отмечен почетными наградами. По данным главного информационно-вычислительного центра министерства образования и науки РФ, колледж возглавил рейтинг 50-ти крупнейших учреждений среднего профессионального образования России в сфере строительства и архитектуры в 2017 году.

В 2021 году вошел в ТОП-50 ведущих ссузов России, готовящих востребованные рабочие кадры.

А в 2023 году Алтайский архитектурно-строительный колледж стал лауреатом национального конкурса «Лучшие колледжи РФ».

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