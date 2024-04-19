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Образование

Специалистам органов МСУ рассказали о сути и тонкостях бережливого производства

Руководитель Регионального центра компетенций (РЦК), созданного в Алтайском крае в рамках реализации национального проекта "Производительность труда", представил для специалистов органов местного самоуправления доклад по теме «Инструменты бережливого производства и особенности их применения на практике».

Александр Вагенлейтер.
Александр Вагенлейтер.
Фото: КАУ «Алтайский центр кластерного развития».

С тонкостями бережливого производства, сутью этого понятия, а также составляющими успеха и устойчивости результатов проектов по повышению производительности труда специалистов МСУ ознакомили в рамках совещания по итогам деятельности регионального министерства экономического развития за 2023 год.

Бережливое производство позволяет сократить операционные затраты, снизить бюрократизацию, увеличить скорость и качество оказания услуг. Это все можно реализовывать в рамках проектов по оптимизации. Главное в таких проектах не только инструменты и методы улучшений, а также активная поддержка руководства, управление изменениями и обучение персонала, – омтетил Александр Вагенлейтер.

По словам руководителя РЦК, управленцы, достигающие значимых результатов в программах по оптимизации, как правило, принимают активное участие в проектах по повышению производительности труда, создают команду руководителей и сотрудников в поддержку предстоящих улучшений, лично объясняют необходимость изменений широкому кругу сотрудников.

СПРАВКА

Бережливое производство — это концепция управления производством и предприятием в целом, основанная на системе непрерывного совершенствования процессов и постоянном стремлении к устранению всех видов потерь в потоке создания ценности для клиента. Потери — любое действие, которое потребляет ресурсы, но не создает ценности для клиента. Устранение потерь представляет собой огромный ресурс повышения эффективности.

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