«Пришельцы» у Морковки и гости с окраин Солнечной системы. Как в Алтайском крае падали метеориты и что о них известно

- Первый (из тех, что известны) метеорит упал на Алтае 22 мая 1904 года около 00:00 в районе Телеутского озера в Верх-Обском бору, на территории Тальменского района. На месте падения нашли семь осколков общим весом 28 грамм.
- В сентябре 1911 года у села Демина Бийского округа упал каменный метеорит весом 12 кг. Его назвали «Бийский метеорит». Крестьяне разбили метеорит на куски. В 1916 году один из них попал в Минералогический музей Академии наук благодаря исследователю Алтая — Николаю Гуляеву.
«С поверхности он был темно-бурого цвета, в средине серовато-белого; сложение имел мелко-зернистое с блестящими золотистыми крупинками»,— писал топограф Борис Бегичев.
Алтайский сборник. 1910 год.
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- В документах также упоминают метеорит неустановленного происхождения весом 29 граммов под названием «Малый Алтай».
- 13 августа 1949 года преподаватель Геннадий Высоцкий видел, как недалеко от села Савиново Зонального района воздух прорезала яркая струя. Затем последовал удар о землю и огненная вспышка. Неподалеку образовалась воронка, в которой находился метеорит. Находку весом 4,85 кг Высоцкий передал Бийскому краеведческому музею.
Схематическая карточка к падению у дер. Демина.Стрелкой показано направление падения метеорита.
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- В 1967 году при вспашке поля у села Марковка Ключевского района плуг наткнулся на метеорит весом в 8,8 кг. На него обратил внимание геолог, который работал поблизости.
- Через два года у села Полуямки Михайловского района тракторист Усов подобрал маленький, но тяжелый камень. Он оказался метеоритом весом 4,5 кг. В августе 1971 года в том же районе, во время уборки урожая комбайнер Васильев нашел метеорит весом 11 кг, его назвали «Ракиты».
- У ученых есть предположение, что три вышеперечисленных метеорита — часть одного большого. Его осколки можно также найти южнее Кулундинского озера в Ключевском и Михайловском районах.
- 10 января 2007 года в Алтайском крае упал метеорит. Эпицентром падения «космического пришельца» стала территория южнее села Раздольного Родинского района. Поисковики выяснили благодаря методике ученого Евгения Дмитриева, что метеорит — кометный и прилетел с окраин Солнечной системы.