Песни Shaman и Газманова могут войти в школьную программу

Отмечается, что Минпросвещения решило дополнить уроки музыки новыми патриотическими песнями современных авторов, таких как Shaman и Газманов, сообщает «Парламентская газета».

По мнению россиян, сообщает «ПГ», самые патриотичные исполнители это Shaman, Олег Газманов и Николай Расторгуев. Так что не исключено, что именно их песни будут звучать на уроках музыки в российских школах.

Идею дополнить плейлист уроков музыки выдвинул депутат Госдумы Сергей Колунов. Он отправил обращение министру просвещения Сергею Кравцову. Из текста письма, которое есть у источника, следует, что эту инициативу проявили учителя и родители школьников. Колунов также отметил, что включить новые песни просили сами школьники, их родители и жены участников спецоперации.

Депутат в письме министру также отметил, что уверен, что патриотические песни современных авторов привьет детям чувство любви к Родине, гордости за страну.

Олег Газманов на Алтае. Соцсети Олега Газманова

В Комитете Госдумы по просвещению поддержали такую идею, объяснив, что патриотические песни должны быть не только про войну, но и о тех основных ценностях, которые бережно хранит наше современное российское общество: любовь к Родине, матери, песни о дружбе и т.д.

Минпросвещения прислали ответ, где сообщается, что ведомство готово «рассмотреть возможность дополнения федеральной рабочей программы по учебному предмету «Музыка» песнями патриотической направленности современных авторов».

Однако в ведомстве также отметили, что песни должны быть по возрасту и по возможностям. Современные патриотические песни должны отвечать нескольким критериям:

высокие художественные достоинства,

соответствие психологическим особенностям учеников разных возрастов,

соответствие исполнительским возможностям учащихся — по диапазону голоса, «его тесситуре, интонационной и ритмической сложности и другому».

Именно это должно стать основой для экспертов.

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