Школьники продолжают знакомиться с работой промышленных предприятий Барнаула

В течение второго полугодия учебного года учащихся общеобразовательных организаций города активно включают в профориентационную работу. Одна из самых привлекательных форм этой деятельности — экскурсии на действующие предприятия.

На этой неделе учащиеся барнаульской школы № 103 посетили одно из системообразующих предприятий по выпуску продукции электротехнического назначения — Алтайский трансформаторный завод. Здесь встречать молодёжь привыкли и охотно знакомят с производством студентов высших и средних профессиональных учебных заведений Алтайского края, школьников. Молодому поколению удается понаблюдать, как производится раскрой листов металла на гильотинах и пробиваются отверстия на дыропробивных прессах, как изготавливаются магнитопроводы и осуществляется намотка обмоток трансформатора, как из рулонного материала на автоматизированной линии гофрирования изготавливаются гофропанели, используемые при изготовлении гофробаков траснформаторов и многое другое.

Завод представляет собой масштабное современное производство, чья продукция пользуется спросом во всех регионах России — от Калининграда до Владивостока. Выпускаемая продукция соответствует государственным стандартам, имеет сертификаты соответствия (качества) национальных систем сертификации Российской Федерации.

Подробную экскурсию по разным цехам для ребят провели главный конструктор «Алттранса» Евгений Ворона и заместитель генерального директора предприятия Алексей Коваленко. В этот раз восьмиклассников разделили на две группы, чтобы каждому было видно и слышно, о чём говорят специалисты.

На этой неделе учащиеся барнаульской школы № 103 посетили Алтайский трансформаторный завод. Источник: сайт «Вечерний Барнаул». На этой неделе учащиеся барнаульской школы № 103 посетили Алтайский трансформаторный завод. Источник: сайт «Вечерний Барнаул». На этой неделе учащиеся барнаульской школы № 103 посетили Алтайский трансформаторный завод. Источник: сайт «Вечерний Барнаул».

Детям всё очень понравилось, большинство под впечатлением. Им показали и готовую продукцию, и момент проектировки, и процесс непосредственного создания разных элементов. Рассказали о том, какие профессии тут нужны. Кстати, некоторые доступны и тем, кто не имеет специального образования. А ещё детей пригласили на завод поработать — здесь готовы трудоустраивать школьников на летних каникулах, — рассказала учитель школы № 103 Наталья Лоскутова.

По её словам, в восьмом классе профориентационная работа только начинается. В активную стадию она войдёт в следующем году. Тогда вместе они будут посещать больше предприятий, дни открытых дверей в вузах и колледжах.

Экскурсии на заводы проходят еженедельно. За последний месяц школьники посетили швейное предприятие «Алтайский вернисаж», «Конти», где производят упаковку из полипропилена для сельского хозяйства, химической промышленности, торговых сетей. Побывали на «АСМ-Алтай» и узнали о реализации сельскохозяйственной и дорожной техники, её предпродажной подготовке и гарантийном обслуживании.

Кстати, экскурсии организованы при взаимодействии городских комитетов по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда и комитета по образованию.

По материалам сайта «Вечерний Барнаул».

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