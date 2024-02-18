Дизайн на завтрак, комикс на ужин. Где узнать о лучших книжных новинках Алтая и с пользой провести время

Библиотека им. Шишкова проводит традиционный фестиваль «Издано на Алтае», где знакомит широкую публику с книжными новинками края. А еще будут мастер-классы, кинопоказы, лекции и интересные встречи.

Трогать можно

«В 19 лет Пушкин начал писать «Руслана и Людмилу», Шукшин участвовал в строительстве турбинного завода. А краевой фестиваль книги «Издано на Алтае» к этим летам заработал блестящую репутацию и любовь читающей, пишущей и издающей публики, обрел внушительную группу поддержки и масштабную «семью»: в этот раз он пройдет в семи городах и в 21 районе края.

"Библионочь" в Шишковке Библиотека им. Шишкова

Торжественное открытие фестиваля «Издано на Алтае» состоится в Шишковке 14 февраля, в 15:00. В первые дни гости библиотеки смогут познакомиться с книжно-иллюстративной выставкой. Сейчас эта экспозиция насчитывает 495 книг, но до 1 марта их число непременно увеличится. И с каждой можно будет познакомиться поближе: выставка будет работает в течение всего фестиваля.

За полтора месяца жюри выберет самые достойные издания в нескольких номинациях. Итоги подведут 28 марта.

От львов до дизайнеров

Самые интересные события фестиваля пройдут в Шишковке с 18 по 23 марта. Так, в первый день в конференц-зале будет работать handmade-маркет от барнаульских авторов, а также книжная ярмарка.

Также 18 марта в библиотеке можно будет встретиться с директором Барнаульского зоопарка Сергеем Писаревым и посмотреть документальный фильм о жизни алтайского ученого Алексея Уманского.

Кружок археологии, Алексей Уманский в центре, 1980 год. elib.altlib.ru/семейный архив Уманских

21 марта арт-директор брендингового агентства «Два слова» Анастасия Азарова прочитает гостям фестиваля занимательную лекцию о дизайне современных книг: о том, в чем их фишки, в каких случаях стоит выбрать минимализм, а где — «накидать картинок».

Ценителей блюд и эстетики 21 марта ждет литературно-гастрономический вечер «Поэтическая кухня, или Ужин для поэта».

Ручками, ручками

Помимо лекций и фильмов 18 марта в Шишковке пройдет мастер-класс по изготовлению дизайнерской бумаги от реставратора Юлии Романовой. 21 марта автор комиксов Александр Кондратьев научит всех желающих придумывать красивые истории на мастер-классе «Как писать книги». А 19 марта Государственный архив Алтайского края научит гостей Шишковки составлять собственную родословную.

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Барнаульский мастер-каллиграфист Ольга Алексеенко на протяжении нескольких дней будет показывать, как сделать изящную закладку для любимой книги. А ближе к концу фестиваля, 23 марта, художница Дарья Нефедова проведет мастер-класс по ассоциативному рисованию акварелью.

Подробности событий можно узнать на сайте краевой библиотеки им. Шишкова.

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