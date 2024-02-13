"Живой" диктор и пленка для рентгена. Как в Барнауле придумывали и смотрели первые телепередачи

68 лет назад, 13 февраля 1956 года, барнаульцы увидели первую телепередачу. Так, а что показывали-то?

Где появился первый Барнаульский телецентр?

История барнаульского телевидения началась в 1956 году. Местом для телестудии выбрали первый этаж жилого дома на пр. Ленина, 78. Во дворе дома построили 37-метровую вышку, которая позволяла принимать передачи в радиусе 20-40 км.

Пр. Ленина. vk.com/public71335292

Первый Барнаульский телецентр разработали и воплотили инженеры и рабочие Томского политехнического института, Барнаульского радиозавода и Завода транспортного машиностроения.

Копилка фильмов полнилась

13 февраля 1956 года барнаульцы увидели по телевизору испытательную таблицу настройки, а затем — киножурналы «Сибирь на экране» и «Новости дня». На следующий день зрителям показали кинокартину «Кубанские казаки».

Съемки передачи. vk.com/public71335292

За первые полтора месяца работы любительская студия показала барнаульцам более 30 программ.

Тогда барнаульцы смотрели художественные, научно-популярные и документальные фильмы, а также киножурналы. Среди них «Депутат Балтики», «В один прекрасный день», «Чемпион мира», «Учитель», «Во льдах океана», «Человек идет по следу» и «Экран жизни».

По воскресеньям детям показывали фильмы «Кортик», «Огни на реке», «Чук и Гек» и другие.

Из столичной Центральной студии телевидения получали киносъемки концертных программ.

Ведущие. vk.com/public71335292

Диктор в кадре

Впервые «живого» диктора барнаульцы увидели 20 октября 1956 года. К этому дню уже смонтировали первую студийную камеру и несколько десятков обладателей телевизоров КВН увидели первого диктора — Марию Скоромную. А 6 ноября состоялось официальное открытие барнаульской студии.

В конце 1956 года на экраны вышел первый сделанный в студии альманах «Земля алтайская». А в начале 1957 года показали первую киносъемку «Здравствуй, весна!». Съемку вели на пленке, которая предназначалась для рентгенограмм, — ее "выпросили" в аптекоуправлении.

В 1956 году Барнаульская студия телевидения была третьей в Сибири.

Барнаульская студия телевидения. vk.com/public71335292 Оператор. vk.com/public71335292

Работать приходилось в очень стесненных условиях. Площадь студии была всего 35 квадратных метров, по факту она представляла собой только кабину для диктора.

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