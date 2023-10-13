Ферменты в помощь. Алтайские ученые изобрели уникальный способ очистки масла с помощью генной инженерии

Практичная наука
Максим Ширманов работает в ИЦ «Промбиотех» с 2016 года. В числе его профессиональных интересов: промышленная биотехнология, прикладная микробиология и технология производства микробных препаратов.
«Я занимаюсь не только фундаментальной наукой, – отмечает ученый. – Моя работа имеет и прикладное значение (рассчитана на практику — прим. ред)».
Вместе с учеными из Российского-американского противоракового центра команда «Промбиотеха» начала работать над проектом по разработке продуцента и технологии производства рекомбинантной фосфолипазы С.
Проект получил грант губернатора Алтайского края. Дополнительно команду поддерживает промышленный партнер.
Часть исследований Максим Ширманов представил на IV Российском микробиологическом конгрессе, который проходил в Томске с 24 по 29 сентября. Там он выступал с докладом на тему: «Влияние времени культивирования на активность рекомбинантной фосфолипазы С, полученной в системе Bacillus mojavensis».
Безопасный продукт
- А простыми словами, что такое рекомбинантная фосфолипаза С? - с трудом выговорив название, спрашиваю я.
- Это рекомбинантный белок, который получают генно-инженерным способом, - начинает объяснять ученый. - Бактериальная фосфолипаза С может выступать в качестве реагента для изучения структуры клеточных мембран, например, эритроцитов. Имеет достаточно широкое применение в науке и промышленности. Сам фермент относительно небольшой (28 кДа) белок, может выдерживает нагрев до 100 градусов в течение небольшого времени.
Фермент — это сложные белковые соединения, РНК (рибозимы) или их комплексы, значительно ускоряющие химические реакции в живых системах.
Наиболее белок оказался востребован в пищевой промышленности. Его применяют в рафинировании большинства масел (соевого, пальмового, подсолнечного, рапсового и других), созревании сыров, хлебопекарной промышленности, производстве майонеза и при формировании структурно-механических свойств молока.
Отечественный рынок
На сегодняшний день в России отечественной рекомбинантной фосфолипазы С нет. В настоящее время для производства рафинированного растительного масла используется препарат компании Verenium – Purifine™.
Алтайские ученые отмечают, что «ферментное» рафинирование гораздо безопаснее для окружающей среды, чем, скажем, химические способы.
«На производствах чаще всего используют щелочную очистку. Однако щелочь — коварное вещество и может быть опасно для здоровья сотрудников и впоследствии для экологии. По этой причине использование фермента может существенно облегчить труд промышленников», - говорит Максим Ширманов.
- И как скоро мы сможем попробовать масло, очищенное новым способом?
- Пока сложно сказать, когда. Сейчас проект находится на стадии завершения. Подготовлены и поданы несколько заявок на патенты, обнародованы результаты в нескольких публикациях. Отдан опытный образец на промышленное испытание.