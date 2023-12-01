Застольные радости с ТМ "Алейка": рецепт салата с картофелем пай от ТМ "Алейка"

Новогодний салат с картофелем пай
Ингредиенты: 300 г куриного филе, 150 г твёрдого сыра, 150 г свежих шампиньонов,100-150 мл натурального подсолнечного масла ТМ «Алейка», 3 яйца, 2-3 маринованных огурца, 2 картофелины, 4-5 ст. ложек майонеза, чёрный молотый перец по вкусу, соль по вкусу.
Время приготовления - 50 минут.
Приготовление. Куриное филе или грудку промыть, выложить в сотейник и залить водой. Варить на среднем огне 15-20 мин. Остудить куриное филе в бульоне. Луковицу мелко нашинковать. На сковороде разогреть 3 ст. ложки натурального подсолнечного масла ТМ «Алейка» от щедрых полей Алтая. Обжарить нарезанный лук 1-2 мин. Нарезать шампиньоны кубиками и добавить к луку, обжарить, по ть, помешивая, 4-5 мин, Посолить и поперчить по вкусу, Куриное филе мелко нарезать.
На тарелку установить сервировочное кольцо для салатов. Выложить нарезанное мясо в сервировочное кольцо и немного посолить, смазать майонезом. Выложить слой из обжаренных грибов с луком. Яйца отварить, остудить, очистить, натереть на тёрке и выложить слой. Смазать майонезом. Нарезать маринованные огурцы кубиками. Добавить слой маринованных огурцов. Твёрдый сыр натереть на средней тёрке, выложить слой, смазать майонезом. Приготовить картофель пай. Картофелины очистить и натереть на терке для корейских салатов. Залить водой, хорошо промыть, откинуть на дуршлаг, дать воде полностью стечь и просушить.
На сковороде разогреть 100 мл натурального подсолнечного масла ТМ «Алейка». Выложить часть картофеля, обжарить до золотистого цвета. Готовый картофель выложить на бумажные полотенца и остудить. Обжарить частями весь картофель. Выложить верх салата картофелем пай. Снять сервировочное кольцо. Украсить по желанию. Новогодний салат с картофелем пай готов!
Приятного аппетита! Счастливого Нового года и Рождества!