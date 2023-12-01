Застольные радости с ТМ "Алейка": готовим печенье «Домашнее»

Хотите чтобы ваша выпечка всегда была превосходной? Используйте муку ТМ «Алейка» от щедрых полей Алтая, и ваша выпечка всегда будет удачной и придётся по вкусу всей семье. Испечь вкусное домашнее печенье к чаю и порадовать дорогих и близких вам людей очень просто.

Ингредиенты: 350 г муки ТМ «Алейка», 200 г сметаны, 100 г сливочного масла, 130 г сахара, 10 г разрыхлителя, 1-2 ст. л. подсолнечного масла ТМ «Алейка», 1 щепотка соли.

Время приготовления - 30 минут.

Приготовление. В миске смешать 200 г сметаны и 100 г мягкого сливочного масла. В другой миске отмерить 350 г муки ТМ «Алейка» щедрых полей Алтая. Добавить в муку 100 г сахара, 10 г разрыхлителя и щепотку соли. Хорошо перемешать масло со сметаной. Добавить мучную смесь к сметане с маслом. Замесить тесто и скатать в шар. Завернуть в пленку и убрать в холодильник на 30 мин.

Тесто разделить на 2 части, каждую часть немного смазать натуральным подсолнечным маслом ТМ «Алейка». Раскатать тесто в пласт толщиной не более 0,5 см. Вырезать заготовки любой формы для будущих печенек или просто нарезать тесто на небольшие квадраты или ромбы. Переложить на противень, застеленный пергаментом. Посыпать сверху сахаром. Выпекать в разогретой до 180° С духовке 15 минут. Готовое печенье остудить и выложить на блюдо. Можно подавать к столу.

Приятного аппетита! Счастливого Нового года и Рождества!