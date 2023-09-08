Солист группы "На-На" расскажет, как борется за жизнь сына

В субботу, 9 сентября, гостем нового выпуска шоу "Секрет на миллион" станет Вячеслав Жеребкин. Солист группы "На-На" расскажет о том, сколько на его счету разбитых сердец, как стал многодетным отцом и почему вынужден ежедневно бороться за жизнь маленького сына.

Солистов группы "На-На" принято считать секс-символами своего поколения. Однако Вячеслав Жеребкин говорит, что себя особенно красивым никогда не считал и даже испытывал смущение, выходя на сцену в облегающих костюмах. После армии он женился и дважды стал отцом, но растущая популярность коллектива "На-На" и лившийся рекой алкоголь разрушили этот брак. В студии шоу "Секрет на миллион" Вячеслав расскажет, пытался ли он сохранить семью и простили ли его дети от первого брака.

Второй раз Вячеслав женился на своей поклоннице, которая влюбилась в артиста ещё школьницей. Татьяна подарила мужу четверых детей и окружила любовью и заботой. К сожалению, один из сыновей Жеребкина серьёзно болен: у него сахарный диабет. Исполнитель расскажет, как ежедневно борется за жизнь сына, что предпринимает для его безопасности и как нашёл в себе силы смириться с таким серьёзным диагнозом.

"Секрет на миллион". Вячеслав Жеребкин Пресс-служба телеканала НТВ.

Испытывает проблемы со здоровьем и сам Вячеслав. Ведущей шоу Лере Кудрявцевой он признается, что говорят о его состоянии врачи, как поставленный диагноз отражается на его образе жизни и что помогает ему не унывать. Кроме того, Вячеслав Жеребкин объяснит, почему к нему следует обращаться "ваше сиятельство", окунётся в ностальгию по временам оглушительной популярности группы "На-На", расскажет о своих самых ярких романах и получит конверт с вопросом, ответ на который стоит один миллион рублей.