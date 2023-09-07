Над Марией Мацель и Филиппом Янковским нависнет мистическое "Чёрное облако"

Главная героиня Оля в деталях представляет мучительную смерть каждого, кто её бесит. Строгая преподавательница в университете, отец, который исчез из жизни Оли на 20 лет, отстранённая лучшая подруга, мать, парень - о всех, кто изрядно достал девушку, она рассказывает в кресле у психолога. На этих сеансах главная героиня пытается "выпустить свою злость". Внезапно один за другим близкие Оли загадочно погибают. Но вместо облегчения главная героиня испытывает ужас.
Распутывать таинственные события берутся следователи Оксана (Марьяна Спивак) и Юрий (Алексей Розин), которые, впрочем, быстро заходят в тупик, поскольку ни орудия, ни мотивов у подозреваемых найти они не могут. Все ниточки ведут к одной лишь Оле, которая с каждой минутой все меньше понимает, что за дичь вокруг нее происходит.
"Это лучший сценарий, который я читал и снимал. Я невероятно благодарен Дарье Грацевич и Вячеславу Дусмухаметову за то, что выбрали меня в качестве режиссёра. Для меня было важно не упустить ничего, что уже было заложено Дарьей в сценарии. И всё это воплотил невероятный актерский состав сериала, который хочется поблагодарить отдельно. За их перевоплощения и погружения в эту невероятную историю. Если бы я посмотрел этот проект как режиссер, который его не снимал, я бы от зависти, конечно умер. Наш зритель такого еще не видел. Уверен, сериал удивит всех!", - интригует Карен Оганесян, режиссёр-постановщик.
В сериале приняли участие Мария Мацель, Марьяна Спивак, Юрий Колокольников, Филипп Янковский, Алексей Розин, Светлана Камынина, Павел Чернышёв, Виктория Толстоганова и Евгений Гришковец.