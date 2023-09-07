7 сентября
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Совершенно несекретно: смешные и курьёзные факты о съёмках сериала "Семнадцать мгновений весны"

Программа Юлии Высоцкой "Едим дома" отмечает 20-летний юбилей

Что делать, если внезапно нагрянули гости, приехали дальние родственники или ребёнок пригласил на день рождения приятелей? Ничего, кроме как отправиться на кухню и хорошо провести время за приготовлением угощения. Так, как это делает Юлия Высоцкая уже 20 лет. Кулинарный сериал из жизни молодой хозяйки выходит на канале каждую субботу начиная с 7 сентября 2003 года!

Юлия Высоцкая ("Едим дома").
Юлия Высоцкая ("Едим дома").
Пресс-служба телеканала НТВ.

По словам команды программы, изначально Андрею Кончаловскому и Юлии Высоцкой понравился формат британской кулинарной программы с начинающим ведущим Джейми Оливером, и они решили купить права на этот формат для России. Прежде на российском телевидении не было чисто кулинарной программы, где не профессиональный повар, а домохозяйка в непринуждённой, доступной манере учит людей готовить. Аудитория программы росла вместе с ведущей и командой - они путешествовали, узнали кухни народов мира, рецепты стали более разнообразными, появились новые продукты, технологии, но сам формат шоу неизменен 20 лет.

"Секрет популярности шоу, прежде всего, в искренности и энергии Юлии. Для многих людей она стала своеобразным проводником в гастрономию, открыла им необыкновенный и большой мир, научила не бояться экспериментировать и снова полюбить домашнюю кухню. Нам бы очень хотелось, чтобы зрители и дальше оставались с нами, развивали свои кулинарные таланты и вместе с "Едим дома" делали интереснее гастрономическую культуру нашей страны" - уверены создатели программы.

За эти годы в эфир вышло 815 программ, в которых Юлия приготовила более 2500 блюд. Самым популярным блюдом за время выхода проекта в эфир стали салаты - их было сделано 292, также телеведущая сварила 90 супов, испекла 144 пирога и приготовила 158 кг мороженого и сорбета. Приготовить такое количество оригинальных блюд не самая простая задача, поэтому за время съёмок программы Высоцкая прошла у себя на кухне более 4000 километров! За два десятилетия программа была отмечена четырьмя премиями ТЭФИ, а сама Юлия дважды получала "Орфея".

Кстати, некоторое время назад в соцсетях завирусились отрывки архивных выпусков шоу "Едим дома", в которых у телеведущей растеклись сырники и сгорели шашлыки на мангале. Наиболее ехидные блогеры стали записывать пародии на рецепты Высоцкой. Ведущая никак не реагировала на насмешливые мемы, видимо, руководствуясь принципом "Собака лает - караван идёт". И правда, чего ей переживать? За 2022 год 12 фирм, записанных на неё, среди них кулинарная студия, кондитерская и продюсерский центр, заработали 385 миллионов рублей.

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