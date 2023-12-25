26 декабря
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Рокеры и и поп-звёзды задали жару на "Квартирнике у Маргулиса". Фоторепортаж со съёмок новогоднего спецвыпуска

В первые часы нового 2024 года, сразу после "Новогодней Маски", в эфир телеканала НТВ выйдет специальный выпуск "Квартирника у Маргулиса", который получил название "Новоселье по-новогоднему". Он окунёт любителей музыки в волшебство живых выступлений рок-исполнителей, звёзд отечественной эстрады и молодых музыкантов, а также их ярких дуэтов.

"Квартирник по-новогоднему".
"Квартирник по-новогоднему".
Пресс-служба телеканала НТВ.

Неожиданные коллаборации маститых музыкантов и молодых исполнителей станут сюрпризами в новогоднюю ночь. К примеру, Эльчин Азизов, в этом году радовавший поклонников шоу "Маска" своими номерами в образе Мандрила, споёт дуэтом со Светланой Сургановой, также выступят вместе Сергей Галанин и Зара, легендарная российская рок-группа "Ария" и Лариса Долина, "КняzZ" и фолк-ансамбль "Пётр Валентинович". Сам Маргулис тоже подойдёт к стойке микрофона и обязательно споёт. А актриса Вера Шпак примерит на себе роль барменши и соведущей Евгения Шулимовича.

&quot;Квартирник по-новогоднему&quot;.
"Квартирник по-новогоднему".
Пресс-служба телеканала НТВ.
&quot;Квартирник по-новогоднему&quot;.
"Квартирник по-новогоднему".
Пресс-служба телеканала НТВ.
&quot;Квартирник по-новогоднему&quot;.
"Квартирник по-новогоднему".
Пресс-служба телеканала НТВ.
&quot;Квартирник по-новогоднему&quot;.
"Квартирник по-новогоднему".
Пресс-служба телеканала НТВ.
&quot;Квартирник по-новогоднему&quot;.
"Квартирник по-новогоднему".
Пресс-служба телеканала НТВ.
&quot;Квартирник по-новогоднему&quot;.
"Квартирник по-новогоднему".
Пресс-служба телеканала НТВ.
&quot;Квартирник по-новогоднему&quot;.
"Квартирник по-новогоднему".
Пресс-служба телеканала НТВ.

"Наши "Квартирники" хороши тем, что мы всегда снимаем людей, которые нам нравятся, с которыми легко общаться, с отличным чувством юмора. Я люблю снимать наши программы, потому что они кайфовые, честные и в них нет ни грамма фальши. Зрителям телеканала НТВ я хочу пожелать здоровья, кайфа от следующего года, и чтобы всё у вас было тепло, спокойно, хорошо и богато. И главное - будьте здоровы!", - говорит Маргулис.

Поздравить Евгения с новосельем также заглянут: Сергей Шнуров, Юля Паршута, The Hatters, Валерий Сюткин, Леонид Агутин, Uma2Rman, Николай Расторгуев и ансамбль "Любэ", Тимур Родригез, Ольга Кормухина, группы "ЧАЙФ", "Воскресение" и многие другие.

&quot;Квартирник по-новогоднему&quot;.
"Квартирник по-новогоднему".
Пресс-служба телеканала НТВ.
&quot;Квартирник по-новогоднему&quot;.
"Квартирник по-новогоднему".
Пресс-служба телеканала НТВ.
&quot;Квартирник по-новогоднему&quot;.
"Квартирник по-новогоднему".
Пресс-служба телеканала НТВ.

По мнению Ларисы Долиной, "Квартирник у Маргулиса" - это лучший проект на российском телевидении для любого артиста, который хочет экспериментировать. "Я прихожу сюда с чувством счастья, потому что могу исполнить то, что в обычной жизни никогда не спою. Я правда очень много экспериментирую здесь, и, кажется, всё удаётся. Новоселье - это такой праздник, наверное, на всю жизнь. К нему очень много готовятся, его всегда ждут. Всем, кто собирает друзей на новоселье, я желаю, чтобы дом, в котором вы будете жить, стал для вас очень гармоничным, счастливым и этот праздник запомнился навсегда", - рассказала певица.

&quot;Квартирник по-новогоднему&quot;.
"Квартирник по-новогоднему".
Пресс-служба телеканала НТВ.
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