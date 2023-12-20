Каких артистов, кроме Баскова и Лазарева, позвали на канал "Россия 1" встретить Новый год: фото "Голубого огонька"

Оживлённые споры о том, в каком телевизионном формате лучше встречать Новый год, ведутся уже давно. Одни выступают за смену форматов и отказ от традиций, другие не представляют праздничный вечер без "Иронии судьбы" и концертов с любимыми артистами. Истину найти не представляется возможным, поскольку вкусы у всех разные. И сегодня только телеканал "Россия" сохранил верность фирменным "Новогодним голубым огонькам", полагая, что именно этот формат такая же незыблемая традиция 31 декабря, как и салат оливье. Поэтому полный надежд на лучшее 2024-й мы будем встречать в приятной компании любимых артистов.

До курантов "Песни от всей души"...

Проводы уходящего года и праздничное застолье начнутся на телеканале "Россия" под "художественным руководством" Андрея Малахова. В последний вечер 2023-го в специальном новогоднем выпуске программы "Песни от всей души" самые популярные исполнители - певцы из народа - вместе со всей страной споют душевные и заставляющие пуститься в пляс хиты любимой программы.

А после обращения Президента России, с последним ударом курантов, в эфире засияет "Новогодний голубой огонёк". Уже в 62-й раз!

...а после заходите на "Огонёк"

По доброй традиции миллионы россиян смогут встретить Новый год в дружеской, искренней, доброжелательной атмосфере этой легендарной программы, и наступающий год Дракона не станет исключением. Об этом позаботятся ведущие, которых знает и любит вся страна: золотой голос России Николай Басков, заслуженная артистка России Татьяна Веденеева, знаменитый шоумен Андрей Малахов, недавно получившая очередную премию ТЭФИ Мария Ситтель и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

"Новогодний голубой огонёк-2004". Пресс-служба телеканала "Россия 1". "Новогодний голубой огонёк-2004". Пресс-служба телеканала "Россия 1". "Новогодний голубой огонёк-2004". Пресс-служба телеканала "Россия 1". "Новогодний голубой огонёк-2004". Пресс-служба телеканала "Россия 1". "Новогодний голубой огонёк-2004". Пресс-служба телеканала "Россия 1". "Новогодний голубой огонёк-2004". Пресс-служба телеканала "Россия 1". "Новогодний голубой огонёк-2004". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

Со сцены "Новогоднего голубого огонька" прозвучат согревающие сердце композиции из культовых кинофильмов и современные хиты, которые исполнят известные певцы и артисты: Сергей Лазарев, Дима Билан, Олег и Родион Газмановы, Николай Расторгуев, Лариса Долина, Дмитрий Харатьян, Юта, Лев Лещенко, Алсу, Алексей Чумаков, Зара, Полина Гагарина, Игорь Крутой, Григорий Лепс, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Алексей Воробьёв, "Дискотека Авария", Валерий Сюткин, Игорь Бутман, Екатерина Гусева, Елена Север, Виктория Дайнеко, Юлия Савичева, , Елена Воробей, Юрий Антонов, Стас Михайлов, Глеб Матвейчук, Дмитрий Дюжев, Анастасия Макеева, Люся Чеботина и многие другие.

Сергей Лазарев с сыном. Пресс-служба телеканала "Россия 1". "Новогодний голубой огонёк-2004". Пресс-служба телеканала "Россия 1". "Новогодний голубой огонёк-2004". Пресс-служба телеканала "Россия 1". "Новогодний голубой огонёк-2004". Пресс-служба телеканала "Россия 1". "Новогодний голубой огонёк-2004". Пресс-служба телеканала "Россия 1". "Новогодний голубой огонёк-2004". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

Сергей Лазарев выступит о своим 9-летним сыном Никитой, который дебютирует в легендарной передаче. Они споют песню "Это всё она" в костюмах сказочных принцев.

С самого начала существования программы в студию приглашали не только зрителей, но и особых гостей - героев труда, передовиков производства, активистов, учёных. Например, 1964 год вся страна праздновала вместе со звёздным отрядом первых космонавтов во главе с Юрием Гагариным. Любой может найти в интернете фото, где первый покоритель космоса увлечённо дегустирует коктейли. Сейчас эта традиция получило своё новое осмысление. Как и в прошлом году почётными гостями "Огонька" станут Герои России, прибывшие с передовой специальной военной операции, а также военные корреспонденты телеканала "Россия".

"Новогодний голубой огонёк-2004". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

Сегодня в программе

Ещё одна добрая традиция "Огонька" неожиданные дуэты. Этот выпуск программы не станет исключением и подарит несколько интригующих коллабораций.

"Новогодний голубой огонёк-2004". Пресс-служба телеканала "Россия 1". "Новогодний голубой огонёк-2004". Пресс-служба телеканала "Россия 1". "Новогодний голубой огонёк-2004". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

Алсу и Лев Лещенко - "Снег кружится", Дмитрий Харатьян и Юта - "Песня прощения", Полина Гагарина и Сергей Лазарев - "Две звезды", Жасмин и Глеб Матвейчук - "Ты мне не снишься", Хибла Герзмава и Олег Аккуратов (рояль) - "Эхо любви", Анастасия Макеева и Дмитрий Дюжев - "Неудачное свидание", Таисия Повалий и Александр Михайлов - "Старый клён", Дмитрий Маликов и Зара - "Если б не было тебя", Варвара и Хабиб - "Кадриль - ягода малинка", Сосо Павлиашвили и группа "Домисолька" - "Увезу тебя я в тундру".

"Новогодний голубой огонёк-2004". Пресс-служба телеканала "Россия 1". "Новогодний голубой огонёк-2004". Пресс-служба телеканала "Россия 1". "Новогодний голубой огонёк-2004". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

Второй раз в "Новогоднем голубом огоньке" примет участие сверхпопулярный SHAMAN. Будут интересные и сольные номера: Максим Аверин ("Песня Остапа"), Елена Воробей ("Замечательный сосед"), Алексей Воробьёв ("Женюсь, женюсь"), Дима Билан ("Как молоды мы были"), Стас Михайлов ("Журавли летят в Китай"), Юрий Стоянов ("Ваше благородие, госпожа удача"), Елена Север ("Гололёд").

Знакомые всё лица

"Новогодний голубой огонёк-2004". Пресс-служба телеканала "Россия 1". "Новогодний голубой огонёк-2004". Пресс-служба телеканала "Россия 1". "Новогодний голубой огонёк-2004". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

Конечно же, за столиками зрители увидят много известных персон и лиц канала: звёзд фильма "Холоп 2", который с 1 января стартует в кинопрокате; актёров сериалов "Тайны следствия" и "Склифосовский, новый сезон которого покажут в самое ближайшее время, дружную команду ведущих программы "Утро России", Владимира Соловьёва, Евгения Петросяна, Владимира Маркони и Владимира Винокура.