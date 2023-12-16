Оксана Домнина откровенно рассказала Максиму Транькову о страхе, боли, вере, силе характера и любви

В паре с Максимом Шабалиным она стала чемпионкой мира и Европы, а в 2010 году спортсмены завоевали бронзовые награды Олимпиады. После завершения спортивной карьеры у Оксаны счастливо сложилась и семейная жизнь: муж - выдающийся спортсмен Роман Костомаров и двое детей.

Около года назад в их семье случилась трагедия, о которой больно говорить, которую сложно пережить и невозможно забыть. В подкасте Максима Транькова "Произвольная программа" Оксана впервые расскажет о том, как она прожила последний год, как на самом деле развивалась ситуация с болезнью Романа, и как они вместе начинают новую счастливую жизнь.

О трагедии

- Когда Романа увезли в больницу, мне казалось, что это будет быстро, легко и ничего серьёзного не произойдёт. Но оказалось всё совершенно по-другому, оказалось всё намного сложнее и тяжелее. И то испытание, которое выдалось Роману, мне и всей нашей семье - мы его проходим, проживаем, пытаемся принять.

Подкаст "Произвольная программа". Оксана Домнина. Пресс-служба Первого канала.

Сильное сердце

- Даже врачи - профессионалы своего дела, говорили: "Нет шансов. Одна надежда на его сильное сердце, на его борьбу. Если организм не справится, мы ничего не сможем сделать". Или потом, когда он уже выкарабкался - если бы не его желание, его стремления и его спортивный организм - тоже ничего не получилось бы...

О детях

- Как только пошла волна в прессе, я собралась с последними силами и объяснила детям (12-летней Насте и 7-летнему Илье) всю сложность ситуации и последствия. Я не стала их разделять в этот момент - мы сели вместе, мне кажется это правильным, когда оба ребёнка, несмотря на возраст, узнают одновременно всё и потом не задаются вопросами: "Мам, а почему ты мне не сказала или почему ты ему так сказала..."

О будущем

- Я очень рада, что новый виток жизни сейчас у Ромы проходит активно - его приглашают в качестве спикера на разные мероприятия, снимается документальный фильм про него, про нашу семью. И, конечно, я думаю, что вся страна ждёт, когда же Рома выйдет на лёд. Радостно, что он идёт вперёд.