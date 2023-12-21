Дуэт Дайнеко и Воробьёва, новые персонажи и Киркоров в образе Кена: яркие фото "Новогодней Маски"

Это Новогодняя Ночь, Золотая Белка, Новогодний Леденец, Совёнок, Новогодний Дракон, Тарантул, Подснежник и Новогодний Фейерверк - все они раскроют свои личности под звук бокалов и праздничное оливье! А появление Дракона, победителя третьего сезона, станет приятным сюрпризом для всех зрителей НТВ - Новый год нужно отмечать в присутствии главного символа года!
Создатели масок приложили немало усилий для того, чтобы вновь удивить телезрителей. На производство всех восьми масок новогоднего спецвыпуска ушло более четырёх месяцев. Самыми трудоёмкими оказались маски Подснежника и Золотой Белки. На последней - более 2500 золотых чешуек, вырезанных с помощью лазера.
В процессе создания Новогоднего Леденца костюмеры столкнулись с неожиданными сложностями: при транспортировке краска и лак, которыми была покрыта маска, дали странную реакцию, - белый цвет, который изначально задумывался, превратился в тёмно-серый. За несколько дней до съёмки программы пришлось экстренно шлифовать маску, перекрашивать и покрывать её другими составами. Юбка Леденца весит 12 килограммов и держится с помощью специальных плечевых креплений, которые не видны зрителям.
"Новогодняя Маска" - это не только яркие музыкальные свершения, а ещё и смешные диалоги между жюри и участниками. По традиции, будут и новые маски, под которыми скрываются самые известные артисты. Зрителей ожидают самые топовые и неожиданные дуэты, в том числе и моя коллаборация. Я очень хотел вновь увидеть Пуделя, потому что это одна из моих любимых масок, за которую я болел весь прошлый сезон", - говорит постоянный ведущий шоу Вячеслав Макаров.
Зрителей ждут номера любимых участников четвёртого сезона: так, таинственный Ворон, под маской которого скрывался Ваня Дмитриенко, споёт дуэтом с элегантным Скунсом, под образом которого скрывалась Shena, Лада Дэнс вновь примерит маску Пуделя и выйдет на сцену вместе с бронзовым призёром прошлого сезона - Мандрилом, под маской которого выступал Эльчин Азизов. Самая вкусная маска сезона - Шаурма, в костюме которой была Евгения Медведева, - устроит настоящий пир на сцене вместе с Вадимом Казаченко, который вновь примерит маску Дикобраза.
Особенным сюрпризом для всех поклонников "Маски" станут дуэты главного хулигана всех сезонов шоу - Монстрика, он же Алексей Воробьёв, и яркого Феникса, за величественным образом которого скрывалась Виктория Дайнеко, и Дианы Анкудиновой в образе Горностая и главного символа наступающего года - Дракона, в маске которого Ильдар Абдразаков стал главным триумфатором третьего сезона.
Конечно, выйдут на сцену и любимые члены жюри - Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез, Регина Тодоренко и Алексей Воробьёв. Членам жюри предстоит не только угадать, кто скрывается за новыми масками, но и по доброй традиции выйти на сцену вместе с другими участниками и друг другом. Например, Валерия представит два дуэта: необыкновенно красивая песня с Сергеем Лазаревым и потрясающий дуэт Барби и Кена. Кто может быть Кеном? Конечно, Филипп Киркоров!
"Это шоу дарит людям много любви, света, добра и веселья, оно стало поистине семейным и домашним. Чего только стоят выступления всех наших масок, да и нам - членам жюри - очень нравится радовать зрителей новыми песнями, в них мы раскрываемся по-новому. В этом году у меня будут дуэты с потрясающими мужчинами. Я уже пела с Тимуром Родригезом, получился отличный номер, и он настоял на том, чтобы вновь выступить вместе. Уверена, зрители оценят наши старания. А ещё будет весёлый и тёплый дуэт с Мандрилом", - хвастается в предвкушении яркого действа Регина Тодоренко.
Судейские кресла в новогоднем спецвыпуске займут и победители четвёртого сезона шоу - Дима Билан и Сергей Лазарев, который второй год заседает в жюри "Шоу Аватар" и уже съел собаку на отгадывании звёзд по голосу. Кажется, с таким составом жюри у ростовых фигур нет шанса остаться не разоблачёнными.
Незабываемые номера, невероятные коллаборации, всемирно известные хиты, искромётный юмор и отличное новогоднее настроение гарантированы!