Бунт Шакурова, пьяные загулы Даля и Высоцкий без роли: как 50 лет назад снимали фильм "Земля Санникова"

Приключенческий фильм "Земля Санникова" вышел на экраны в 1973 году. Первопроходцы, отправившиеся на поиски легендарной северной земли и нашедшие её, стали любимцами миллионов советских зрителей. Лишь узкий круг лиц знал, что с самого начала съёмок разгорелись нешуточные скандалы и баталии между режиссёрами и актёрами, в результате чего съёмки оказались под угрозой срыва, а фильму предрекали провал. Но за первый год показа на широком экране фильм посмотрели более 40 миллионов человек.

Затерянный мир

История появления фильма тесно связана с легендой, существовавшей с 1811 года. В том году русский зверопромышленник Яков Санников во время одной из своих промысловых экспедиций увидел к северу от острова Котельный (Новосибирские острова), на линии горизонта, очертания гор, о чём известил по прибытии на большую землю. На этом основании возникла идея существования некого очень большого острова или даже материка в полярной области Земли.

Кроме того, и ранее (даже у древних греков) существовала легенда о тёплом материке Арктиде (Гиперборее), расположенном Вблизи Северного полюса. Легенда была основана на поведении перелётных птиц, летевших зимовать из Сибири на Север, а также на чукотских мифах о неком северном народе - онкилонах, ушедшем много лет назад с материка по льдам на север, и нашедшем там плодородные тёплые земли. Все эти факты и мифы заставляли исследователей Севера неоднократно в течение более чем 100 лет снаряжать новые и новые экспедиции в поисках загадочной Земли.

"Земля Санникова" Скриншот фильм.

Земля, которой нет

В 1938 году советские лётчики доказали, что этой земли не существует. По предположению исследователей, остров был сложен из ископаемого льда, вечной мерзлоты, покрыт слоем грунта. А когда льды растаяли, Земля Санникова исчезла. Тем не менее она стала богатой темой для научной и художественной литературы.

Эта легенда очень понравилась учёному и популяризатору науки, по совместительству писателю, академику Владимиру Обручеву. В 1922 году он начал писать роман "Земля Санникова", изданный в 1926-м. Роман являет собой скорее научно-популярное, нежели художественное произведение. Все взаимоотношения главных героев обрисованы более чем схематично, зато описания геологических процессов, флоры, фауны -занимают львиную долю текста.

Испытания для новичков

Режиссёр Леонид Попов "заболел" идеей фильма после прочтения романа, с чем и пришёл на "Мосфильм". Так сложилось, что в недрах киностудии уже приютился сценарий "Земли Санникова", но именитые режиссёры браться за воспроизведение на экране мамонтов и единорогов не хотели (компьютерной графики не существовало, рисованная анимация не давала "ощущения правды жизни", а создание механических зверей было делом весьма дорогостоящим). Появление режиссёра, готового снимать "Землю Санникова", восприняли благожелательно.

Но был один негативный момент: до этого Попов снимал только документальное кино. Посему было решено дать ему в напарники режиссёра, имеющего опыт в художественной кинематографии. Удивительно, но им стал Альберт Мкртчян, до сего момента снявший только одну полнометражную комедию и несколько короткометражек для "Фитиля".

"Земля Санникова" Скриншот фильм.

От Обручева осталась одна идея

Режиссёр хотел сделать упор не на научную фантастику, а на приключения, добавить погонь, драк, стрельбы, поэтому пригласил для переделки сценария Марка Захарова. Последний, уже к тому времени прославившийся сочинением писем Сухова для "Белого солнца пустыни", исходный роман Обручева даже читать не стал, просто убрал саблезубых тигров, пещерных медведей и шерстистых носорогов. Его стараниями научно-фантастический сценарий обрёл динамичный, приключенческий сюжет. От Обручева осталась одна идея: неизвестная, таинственная земля в арктической пустыне.

Высоцкий написал песни, но ни его, ни песни не взяли

Подбор актёров тоже превратился в езду по русским горкам. Режиссёры видели в главных ролях Армена Джигарханяна, Игоря Ледогорова и Евгения Леонова, но все они отказались из-за занятости или "не загорелись" фильмом.

В итоге на роль Александра Ильина, ссыльного учёного, мечтающего найти мифическую Землю Санникова, выбрали Владислава Дворжецкого, а на роль офицера-авантюриста Евгения Крестовского позвали Владимира Высоцкого, который восторженно встретил идею фильма. Специально для картины он написал три песни, которые впоследствии стали легендарными, - "Белое безмолвие", "Баллада о брошенном корабле" и "Кони привередливые". Художник по костюмам сшил для поэта специальный меховой костюм, который он ездил примерять. Марине Влади тоже полагалась небольшая роль - жены героя.

Но в последний момент барда всё-таки не утвердили на роль. Руководитель "Мосфильма" Николай Сизов был непреклонен: "никаких Высоцких и их песен в фильме быть не должно". Заступничество некоторых именитых режиссёров и актёров не помогло. Возможно, из-за того, что в 1971 году на "вражеском" радио "Немецкая волна" (Кельн, ФРГ) прошла передача с песнями Высоцкого, в которой он упоминался как диссидент и оппонент советскому режиму.

Запойного Даля быстро "убили"

Высоцкого в срочном порядке заменили неожиданно согласившимся на эту роль Олегом Далем. С ним режиссёрам пришлось помучиться - актёр в то время не отказывал себе в выпивке и его редко кто видел трезвым даже во время утренних съёмок.

"Земля Санникова" Скриншот фильм.

Альберт Мкртчян использовал разные способы воздействия на Даля: поселил его в один номер с Георгием Вициным, исполнявшим роль ещё одного участника экспедиции Игнатия и имевшим репутацию серьёзного и непьющего человека. Но это не помогло. Тогда на съёмочную площадку была приглашена жена Олега Даля Елизавета, которая не выпускала супруга из-под надзора. Но даже ей не удавалось уследить за актёром, поэтому замучившиеся режиссёры, посоветовавшись со сценаристом, решили Крестовского "убрать" пораньше - жертвуя собой, он гибнет, сорвавшись с ледяной скалы.

"Сидим в дерьме на волчьих шкурах"

Роль четвёртого участника экспедиции, беглого политического каторжника и врача Губина должен был исполнить Сергей Шакуров. Актёр не был пьющим, но именно он начал смуту, из-за которой пришлось прерывать съёмки.

Исполнители главных ролей не могли сработаться с двумя новичками-режиссёрами. Считая их дилетантами и непрофессионалами, они не соглашались с их решениями, а Даль после "принятия на грудь" прямо на съёмочной площадке доказывал всем, что "эти дилетанты снимать кино не умеют". Со временем Дворжецкий и Шакуров приняли сторону Даля, и переругивание перешло в открытую конфронтацию. Произошло это на съёмках "арктических" сцен.

В довершение всего, режиссёры стали ругаться между собой. Дошло в конце концов до того, что актёры отказались выходить на съёмочную площадку и отправили руководству "Мосфильма" телеграмму, в которой просили поменять двух имеющихся режиссёров "на одного нормального". Телеграмма заканчивалась эпически: "Сидим в дерьме на волчьих шкурах. Дворжецкий, Вицин, Даль, Шакуров".

Несмотря на шуточную форму, боссы "Мосфильма" отозвали всю съёмочную группу в Москву для разбирательств. В конце концов, при посредничестве Вицина, удалось уговорить Дворжецкого и Даля продолжить съёмки. Шакуров отказался, написал заявление, получил выговор и был отстранён от роли. После этого с Дворжецким и Далем актёр не общался никогда, считая их беспринципными людьми. А роль Губина в срочном порядке отдали Юрию Назарову.

Съёмки продолжились, хотя контакт между актёрами и режиссёрами так налажен до конца и не был. Напряжение возникало ещё не раз, особенно когда Мкртчян накануне нового съёмочного дня что-то менял в сценарии или переписывал диалоги в последний момент.

Онкилоны - буряты, шаман - чеченец

Съёмки проходили в нескольких местах: в Зеленогорске, Выборге, в павильонах "Ленфильма", в Кабардино-Балкарии. Знаменитые виды Земли Санникова с курящимися озёрами и водопадами кипятка снимались в Долине гейзеров на Камчатке, но никому из актёров не удалось лично взглянуть на это чудо природы - из-за труднодоступности камчатской "натуры" туда отправили только операторов, а все действие решено было снять на Кавказе.

"Земля Санникова" Скриншот фильм.

Актёров на роль онкилонов искали по всему СССР - от Бурятии до Казахстана. Обязательным условием была монголоидная внешность, чтобы было сходство с другими обитателями северных широт - чукчами и эскимосами. На роль шамана пригласили известного чеченского танцора Махмуда Эсамбаева, он сам придумывал свои шаманские танцы, чем поражал всех на съёмочной площадке - от актёров до гримёров. "Махмуд был "валютный", ездил по заграницам, но не кичился этим, - вспоминал позже Юрий Назаров.- В шикарных голубых брюках он мог сесть вместе с нами на грязные камни".

Махмуд Эсамбаев в костюме шамана и с нанесённым на лицо гриме любил заезжать в местные магазинчики и пугать продавщиц и обывателей.

Съёмки в горах Кабардино-Балкарии вызвали настоящий фурор среди местных жителей. Горцы из соседних сёл приходили на съёмочную площадку не для того, чтобы полюбоваться на именитых артистов - их привлекали полуголые "онкилонки" - балерины из бурятских и казахских театров. Тем более что для выразительности им всем надели светлые парики...

Интересный факт Бюджет картины был ограничен, поэтому художникам по костюмам и декораторам приходилось выкручиваться. Например, для нарядов живущих на затерянном острове онкилонов вместо оленьего меха использовали собачий. Во время офицерского пира, на котором знакомятся Ильин и Крестовский, гости едят черную икру. Но на самом деле на столах была перловка, покрашенная в чёрный цвет. Единственный "реальный" бутерброд был выдан Владиславу Дворжецкому в одном экземпляре, и он должен был растянуть этот "реквизит" на восемь дублей.

Третья категория и тень Колчака успеху не помеха!

Когда фильм был готов, парторг "Мосфильма" нашёл в зарубежной прессе упоминание, что в самом начале романа Обручев, под видом докладчика, рассказывающего о полярной экспедиции, выводит образ адмирала Колчака (который был известен не только исследованиями Русского Севера, но и активным участием в Белом движении). Но, поскольку фильм практически ничего общего с романом не имел, претензия была снята.

"Земля Санникова" Скриншот фильм.

Фильм выпил немало крови у руководства киностудии, поэтому ему была присвоена низшая категория - третья. А затем случилось неожиданное: фильм ещё не вышел в широкий прокат, но на него уже стали приходить восторженные отзывы отовсюду, куда его отправляли для предварительного показа. Например, благодарственные письма прислали сотрудники Министерства морского флота и члены Совета клуба капитанов. Фильм был тепло принят на кинофестивале в Таранте (Италия), а в мае представлял наше кино на Днях советской культуры в Дортмунде, приуроченных к приезду в ФРГ генсека Леонида Брежнева.

Кульминация наступила осенью 1973-го, когда "Земля Санникова" вышла в широкий прокат. По итогам года фильм собрал огромную аудиторию в 41 миллион человек, а повторить подвиг первооткрывателей Земли Санникова стали мечтать тысячи советских мальчишек.