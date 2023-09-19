"Я требую продолжения банкета!": 50 лет комедии Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию"

В начале года почитатели таланта режиссёра Леонида Гайдая отметили его вековой юбилей. Над его комедиями хохотала вся страна, а реплики героев давно разобраны на цитаты. Этот год юбилейный и для комедии "Иван Васильевич меняет профессию" - 50 лет назад, 17 сентября, состоялась её премьера. Годы идут, но комедии Леонида Иовича до сих пор популярны. Согласно опросам почти четверть россиян считает комедию "Иван Васильевич меняет профессию" лучшей. Она опережает и "Бриллиантовую руку", и "Любовь и голуби", и "Джентльменов удачи". Зрители продолжают смотреть эту историю с огромным удовольствием, словно Гайдай и впрямь изобрёл машину времени, позволяющую его картине не стареть. А как это получилось?

Вы не хулиганьте!

После завершения работы над "Кавказской пленницей" Леонид Гайдай мечтал хотя бы на время отойти от комедийного жанра. Для своей новой постановки он выбрал пьесу Михаила Булгакова "Бег". Но не тут-то было. Чиновники из Госкино заявили режиссёру буквально следующее: "Людям нужны смешные истории. Ищите весёлый сценарий".

Однажды Гайдай с женой Ниной Гребешковой случайно попали на спектакль по булгаковской пьесе "Иван Васильевич", и именно супруге пришла в голову мысль о том, что из этого сюжета может получиться смешное кино. Пьеса была написана Михаилом Булгаковым для Театра сатиры в 1930-е годы и имела скрытый смысл пьесы: во главе государства оказывались проходимец и жулик Жорж Милославский и прирождённый доносчик управдом Иван Васильевич Бунша, которые запросто решали судьбы людей и государства.

Фильм "Иван Васильевич меняет профессию". Скриншот фильма.

Как ни старался писатель завуалировать реалии современности, переделывая пьесу несколько раз, прочитывались они чётко. И при жизни автора "Иван Васильевич" не только не ставился ни в одном театре, но и не был опубликован. Лишь в конце 1960-х годов пьеса вышла на сцене нескольких столичных театров.

Совершенно новые приключения Шурика

Сам спектакль на режиссёра не произвёл большого впечатления, а вот материал заинтересовал. И в 1972 году Леонид Иович вместе с соавтором, писателем Владленом Бахновым, принялся за написание сценария "Иван Васильевич меняет профессию, или Совершенно новые приключения Шурика".

Однако, чтобы и спустя 30 с лишним лет не возникло проблем с цензурой, кинематографистам пришлось несколько переработать классический материал. На режиссёрском сценарии можно увидеть метки Гайдая, вроде таких: "Не стоит рисковать", "Боюсь, что не пройдёт"...

Помимо политических правок соавторы несколько осовременили "Ивана Васильевича". У Булгакова действие происходило в коммуналке, где соседствовали Шпак и Тимофеев, у Гайдая и Бахнова - в квартирах модной многоэтажки. Осталось в сценарии немало ярких эпизодов и реплик Булгакова, однако Гайдай обогатил картину и своими задумками. Теперь главного героя, изобретателя, звали не Николай Иванович, а Александр Сергеевич, ведь картина предполагалась как продолжение истории Шурика. Появилась и панорама Москвы с балкона многоэтажки, восхищающая перенесённого в 1970-е царя. И фразочка Бунши в образе Грозного, обращённая к шведскому послу: "Гитлер капут!" И "икра заморская, баклажанная". Весной 1972 года сценарий был завершён и принят на студии.

"Очень приятно, царь!"

Ещё на стадии подготовки сценария Леонид Иович увидел в журнале "Наука и жизнь" портрет Ивана Грозного, воссозданный известным антропологом Михаилом Герасимовым. Что любопытно, этот портрет напомнил режиссёру его любимого актёра... Юрия Никулина! И вся дальнейшая работа над сценарием велась Гайдаем с прицелом на то, что роль самодержца и соответственно управдома Бунши сыграет именно он.

Но актёр от съёмок отказался. По официальной версии, его не отпустил Госцирк. На самом деле Никулин честно признался, что не хочет тратить год жизни на фильм, который всё равно потом положат на полку. Гайдай расстроился, но ненадолго: на роль Ивана-царя выстроилась целая очередь актёров первой величины.

Фильм "Иван Васильевич меняет профессию". Скриншот фильма.

В итоге роль досталась Юрию Яковлеву, который смотрелся очень ярко и как Иван Грозный, и как Бунша. "Царя всерьёз играть было нельзя, потому что это комедия, - вспоминал артист. - И всё же он и в этих непривычных обстоятельствах должен был оставаться Иваном Грозным. А Буншу нужно было изобразить другими красками. Это должен был быть весьма бытовой кретин с двумя извилинами. И я нашёл к нему подход. Во-первых, он говорит скороговоркой. У таких людей одна мыслишка убегает вперёд, и они стараются её скорее высказать, пока она не ушла. А что, если он ещё и шепелявит? Это уже смешно".

Если бы какой-нибудь дотошный историк решил внимательно посмотреть фильм "Иван Васильевич меняет профессию", то просто за голову бы схватился - так много неточностей допустили создатели картины. Например, "икра заморская, баклажанная" появилась в в Россию только спустя два века.

Как "дураку" Пуговкину доверили роль режиссёра

На других персонажей очередь из актёров тоже была не маленькой. На роль проходимца Жоржа Милославского изначально претендовал Андрей Миронов. Но в паре с Яковлевым он был признан "слишком артистичным и излишне утончённым". Счастье попытали Георгий Юматов, Георгий Бурков и Вячеслав Невинный, но в кастинге победил Леонид Куравлёв.

Роль жены Шурика Зины пытались заполучить три Натальи - Гундарева, Селезнёва и Гвоздикова. Но Гайдай настоял на Селезнёвой, уже работавшей с ним - в "Операции "Ы" актриса сыграла "хорошую девочку Лиду". Гундаревой дважды не повезло - она пробовалась и на роль Марфы Васильевны, жены Грозного, но вместо неё выбрали Нину Маслову.

Фильм "Иван Васильевич меняет профессию". Скриншот фильма.

Отдельные проблемы возникли с утверждением Михаила Пуговкина на роль режиссёра Якина. На художественном совете сомневались, что актёр, которого зритель привык видеть в образах всяких дураков, сможет сыграть режиссёра. Актёра спасло заступничество Георгия Чухрая: "Товарищи режиссёры! Вы все думаете о себе очень хорошо. И зря. Пуговкин вам покажет, какие типы среди вас встречаются".

"Красота-то какая, лепота!"

Снимать московскую старину решили в только что отреставрированном Кремле. Но не Московском. На неделю съёмочная группа отправилась в Ростов Великий. Там тоже есть древний Кремль, у стен которого с 26 августа 1972 года Гайдай и гонял стрельцов за "демонами" и отправлял войско на войну.

Фильм "Иван Васильевич меняет профессию". Скриншот фильма.

Снимая на натуре проезд царской конницы, режиссёр помог местным музейщикам развлечь иностранных туристов. Увидев, как мимо них проносились облачённые в древнерусские кафтаны всадники с боевым оружием в руках, иностранцы даже испугались. Когда же они поняли, что это не очередная революция, а работа над фильмом, начали бурно восторгаться. А сотрудники Музея-заповедника "Ростовский кремль" уломали режиссёра оставить пару костюмов и бердышей для экспозиции.

Кстати, добрая половина исторических нарядов попала в комедию из фильма "Иван Грозный" - их подобрала для Гайдая работавшая в легендарной картине Сергея Эйзенштейна художник по костюмам Лидия Наумова. Затем группа переехала в Москву, где отсняли столичные пейзажи. А в середине октября перебралась в павильон "Мосфильма" - там выстроили декорации квартир и царских палат.

Гайдай часто приглашал в свои фильмы актёров, которые уже снимались у него раньше. Вот и в эту ленту режиссёр взял Александра Демьяненко, Савелия Крамарова, Сергея Филиппова, Владимира Этуша. Исполнитель роли стоматолога Шпака считал эту картину одной из самых удачных в творчестве Леонида Гайдая и был рад, что многие его импровизации остались в фильме. Скриншот фильма.

"Тихие часы" гениального режиссёра

Как вспоминали актёры, по Гайдаю никогда нельзя было понять, что он думает о снятой сцене. Он был крайне скуп на похвалу, максимум мог сказать: "Нормально..." И никогда не смеялся на площадке. Чтобы сосредоточиться, Гайдай нередко, прихватив своё кресло, отходил от группы в сторонку. Так, со сценарием в руках, он мог просидеть несколько часов. На это время вокруг все утихали, понимая: режиссеру необходимо побыть одному, он придумывает, как снимать следующую сцену, изобретает новые трюки.

Именно в такие "тихие часы" Гайдай придумал, как Бунша прячется от погони в Кремле, усевшись напротив статуи. Или как Грозный в квартире изобретателя плюхается на магнитофон, из которого тут же звучит песня Высоцкого. Или как Милославский дарит шведскому послу шариковую ручку с обнажающимися дамами. Или как героиня Крачковской снимает парик: "И тебя вылечат..."

Фильм "Иван Васильевич меняет профессию". Скриншот фильма.

Кстати, с этим эпизодом актрисе пришлось помучиться. Наголо её, конечно, не брили, зато надели сразу два парика - сначала купальную шапочку для ребёнка, на которую был нашит "бобрик", а потом обычный парик. Эта конструкция так стягивала кожу, что начинала болеть голова, а лицо отекало...

Фингал и кроткий взгляд царевны

Не повезло и Нине Масловой, сыгравшей роль застенчивой Марфы Васильевны. За несколько дней до съёмок она попалась под горячую руку своему ревнивому мужу, и на её лице красовался большой фингал. Чтобы скрыть его существование, она опускала взгляд вниз. Так создался образ скромной и кокетливой царицы.

Фильм "Иван Васильевич меняет профессию". Скриншот фильма.

Вообще количество импровизаций в "Иване Васильевиче" просто зашкаливало. Например, "рекламная" фраза Милославского: "Храните деньги в сберегательной кассе" была запланирована по сценарию, но вот её продолжение: <Если, конечно, они у вас есть!> на ходу придумал сам Куравлёв. Наталья Кустинская, сыгравшая пассию режиссера Якина ("Шурочка? Ты себе не представляешь!"), в эпизоде, где она целует своего возлюбленного и тут же картинно сплёвывает в сторону, тоже сымпровизировала.

"Танцуют все!"

Фильм "Иван Васильевич меняет профессию". Скриншот фильма.

Конечно, над фильмом изрядно поработала цензура: убрали эпизод, в котором Иван Грозный на кухне Шурика жарит котлеты, заставили переозвучить некоторые сцены. Например, в первоначальном варианте картины на вопрос Бунши-царя: "За чей счёт этот банкет? Кто оплачивать будет?" - следовал ответ: "Народ, батюшка, народ". На экраны лента вышла с фразой: "Во всяком случае, не мы!" Но всё это не помешало картине стать лидером советского кинопроката - в 1973 году его посмотрели 60 миллионов зрителей, а песни "Звенит январская вьюга" и "Разговор со счастьем" моментально стали хитами.