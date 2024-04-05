Да что они вытворяют! Кто заставляет жюри шоу "Удивительные люди" закатывать глаза и открывать рты

Но и участники готовы продемонстрировать такие свои навыки, которые мало кто сможет или осмелится повторить. Ведь среди них есть и лауреаты международных турниров, и чемпионы, и рекордсмены, и даже победители других подобных телепроектов. В ожидании очередных чудес в телеэфире нам удалось узнать, кто же будет удивлять зрителей в ближайших выпусках.

Сладкая жизнь Полины Шилкиной

Полина Шилкина. Пресс-служба телеканала "Россия 1".

Впервые в шоу появится шоколатье. 37-летняя Полина Шилкина из Москвы несколько лет назад полностью отказалась от употребления сахара. В поисках "сладкой жизни" она открыла для себя шоколад из премиальных какао-бобов на кокосовом сахаре. Это была любовь с первой дольки! Вдохновившись чудесным вкусом, Полина решила делать такой шоколад у себя на кухне. Позже у неё появилось профессиональное оборудование и она стала работать и одновременно обучаться у опытного шоколатье Андрея Хачатуряна производству шоколада. Теперь Полина может по вкусу определить страну происхождения какао-бобов, процент их содержания в шоколаде, вид сырья - промышленное или ароматическое и даже вид добавленного подсластителя - белый ли это сахар, кокосовый, тростниковый или мёд.

У Егора Степанова складно получается

Егор Степанов. Пресс-служба телеканала "Россия 1".

13-летний Егор Степанов из города Ковров - знаток ментальной арифметики. Мальчик увлёкся быстрым счётом в 7 лет, а теперь уже стал чемпионом мира по ментальной арифметике 2023 (турнир проходил в Индии). Егору легко удаётся складывать четырёх- и пятизначные числа и вычислять кубические корни из любого числа. Вам это кажется чем-то невероятным? Пустяки! Егор во время устного счёта ещё может собирать робота, что и продемонстрирует в эфире.

На сцене фокусничает Бекзоджон Юсупов

Бекзоджон Юсупов. Пресс-служба телеканала "Россия 1".

22-летний Бекзоджон Юсупов из Ташкента увлекается карточными фокусами, компьютерными играми и аниме. А ещё он - мнемотехник, мастер по запоминанию, и шестикратный рекордсмен Узбекистана по спидкубингу. Именно эти два навыка, натренированные им до невероятных высот, и привели его в шоу "Удивительные люди". Бекзоджон будет запоминать информацию, одновременно собирая кубик Рубика и набивая теннисный мяч.

Евгений Бекишев долго голову не ломает

Евгений Бекишев. Пресс-служба телеканала "Россия 1".

38-летний Евгений Бекишев из Москвы работает в банке, но его главная страсть - головоломки. Своё умение он открыл ещё в школе, увлёкшись решением нестандартных задач. Совершенствуясь в решении классических видов, он также стал решать новые головоломки и придумывать для них методы и логические ходы. Скорость, с которой Евгению удаётся находить ответы на самые сложные задания, поражает. Его талант уже принёс Бекишеву звания победителя нескольких престижных международных турниров, а в России Евгений входит в тройку лучших мастеров по скоростному решению головоломок. Свои незаурядные умения он и продемонстрирует в ближайших выпусках "Удивительных людей".

Екатерина Зайцева тоже Великая!

Екатерина Зайцева. Пресс-служба телеканала "Россия 1".

36-летняя Екатерина Зайцева из Магнитогорска - самая сильная женщина России, пятикратная победительница турнира "Мистер Олимпия" в Лас-Вегасе по жиму штанги и трёхкратная победительница турнира "Самый сильный человек России". На чемпионате мира, проходившем в 2023 году в Екатеринбурге, она установила абсолютный мировой рекорд, сумев поднять 295 килограммов - это самый большой вес за всю историю женского экипировочного жима! К тому же Евгения любит показывать различные невероятные трюки: может поднять автомобиль, сдвинуть с места огромный внедорожник за тонкий металлический трос, накинутый на её шею, и даже свернуть в трубочку сковородку!

Танцы с саблями Титоса Цая

Титос Цай. Пресс-служба телеканала "Россия 1".

30-летний Титос Цай из Тайваня с детства увлекался танцами с огнём и мечами, ради которых даже бросил школу и стал подрабатывать уличным танцором. Его невероятные представления привлекли внимание режиссёра шоу талантов из Китая, и вскоре Титос стал выступать на площадках различных конкурсов и международных фестивалей искусств. Благодаря своей феноменальной гибкости и умению танцевать одновременно с пятью мечами Титос прославился уже на весь мир, а теперь готов покорить своим мастерством и зрителей шоу "Удивительные люди". Один из звёздных экспертов - Евгений Папунаишвили, назовёт его главным фаворитом.

Адема Асаинова читает по диагонали

Адема Асаинова. Пресс-служба телеканала "Россия 1".

Два года назад во время подготовки к ЕГЭ 18-летняя Адема Асаинова из Казахстана занялась скорочтением, что в дальнейшем ей пригодилось в освоении профессии IT-специалиста. Сейчас её талант заключается в том, что она может читать с высокой скоростью и феноменально точно запоминать материал: свыше 1500 слов в минуту, а после прочтения повторить все указанные в тексте даты, цифры и названия. Текст, равный объёму романа "Война и мир", с полным пониманием всего прочитанного, Адема способна осилить менее чем за два дня. А её абсолютный рекорд составляет прочтение книги за 5 минут со скоростью 60 тысяч слов в минуту!