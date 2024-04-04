Мария Александрова остановит распространение эпидемии в Новосибирской области

Сегодня, 4 апреля, на онлайн-кинотеатре "Иви" выйдут все 10 серии новой драмы "Точка ноль" с Мариной Александровой в главной роли Её героине придётся начать сложную борьбу с очагом неизученного смертельного заболевания, которое грозится перерасти в настоящую эпидемию.

Опытный вирусолог Аня Маркова (Марина Александрова) бросает личную и профессиональную жизнь в Москве и переезжает работать в научно-исследовательский центр в Новосибирске. Она явно пытается сбежать от какой-то личной боли, но на новом месте судьба подбрасывает девушке ещё одно испытание - из-за незаконной свалки крупного мясокомбината в отдалённой деревне фиксируется вспышка неизвестного заболевания.

Сериал "Точка ноль". Пресс-служба телеканала НТВ.

Желая реабилитироваться за ошибки прошлого, Аня решает самостоятельно проверить деревню. Однако местные жители, не доверяя современным методам лечения и не осознавая всей опасности, настроены к вирусологу враждебно. В деревне разгорается чума нового типа... Вместе с Анной Марковой бороться с невидимым врагом будет целая команда профессионалов под руководством персонажа Натальи Рогожкиной. Им придётся понять, с каким именно вирусом они имеют дело, и суметь остановить заразу, прежде чем она доберется до города-миллионника.

Сериал "Точка ноль". Пресс-служба телеканала НТВ. Сериал "Точка ноль". Пресс-служба телеканала НТВ. Сериал "Точка ноль". Пресс-служба телеканала НТВ. Сериал "Точка ноль". Пресс-служба телеканала НТВ. Сериал "Точка ноль". Пресс-служба телеканала НТВ. Сериал "Точка ноль". Пресс-служба телеканала НТВ. Сериал "Точка ноль". Пресс-служба телеканала НТВ.

"Я надеюсь, что зритель, который посмотрит наш сериал, увлечётся и получит удовольствие, откроет для себя новый мир. И проведёт с нами 10 прекрасных часов - где-то захватывающих, где-то страшных, где-то грустных, где-то смешных. И в конце уйдёт удовлетворённым, с приятным послевкусием и надеждой, что есть в мире такие люди, которые встанут стеной между нами и вирусами. И что в таких людей можно верить", - говорит . режиссёр-постановщик Сергей Пикалов.