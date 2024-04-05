Легендарная викторина "Своя игра" отметит 30-летие в новой студии

В воскресенье, 7 апреля, интеллектуальная телевикторина канала НТВ отметит юбилей - 30 лет в эфире! За это время вышло более 1900 выпусков, бессменным ведущим Петром Кулешовым было задано 172 тысячи вопросов, на которые знатоки дали 160 тысяч ответов, из них правильными оказались лишь 132 тысячи.

"Своя игра", российская версия всемирно известной телеигры Jeopardy!., - это одна из немногих по-настоящему интеллектуальных игр на российском телевидении. В каждом выпуске место за игровыми столами занимают три интеллектуала, которым на протяжении выпуска предстоит отвечать на вопросы из разных областей знаний, у каждого вопроса - своя стоимость.

Викторина "Своя игра". Пресс-служба телеканала НТВ. Викторина "Своя игра". Пресс-служба телеканала НТВ. Викторина "Своя игра". Пресс-служба телеканала НТВ. Викторина "Своя игра". Пресс-служба телеканала НТВ. Викторина "Своя игра". Пресс-служба телеканала НТВ.

Свой 30-й день рождения команда программы, ведущий и её участники встретили в новой студии. Изменился не только дизайн, но и графическое оформление специальных вопросов: так, деньги в "Вопросе-аукционе" стали динамичными, а символ из "Кота в мешке" теперь подмигивает игрокам и зрителям.

Интересный факт За всю историю программы общий выигрыш составил 48 миллионов рублей, не считая 21 килограмма денег, которые составляли отдельный приз. 20 раз победители уезжали из студии на автомобилях, а в эфире ведущий, игроки и команда провели более 1300 часов.

Викторина "Своя игра". Пресс-служба телеканала НТВ.

"Программа меняется, как и мы все. Вопросы становились то проще, то сложнее, от чистого знания мы шли к логике ответов. И мы по-прежнему в пути. Игроки, наверное, тоже менялись - становились более целеустремлёнными. По-настоящему классные игроки не столько хотят в телевизор, сколько жёстко замотивированы на победу. С преданными поклонниками из числа зрителей я, каюсь, не знаком. Но есть люди, которые внимательно следят за нашей программой и до сих пор пишут нам бумажные письма, старательно подмечая хитрые формулировки вопросов и особенности интонации ведущего. Спасибо им большое!" - говорит Пётр Кулешов.

Кстати, сейчас в эфире юбилейный турнир. 30 лучших игроков, каждый из которых олицетворяет один год из истории "Своей игры", на протяжении нескольких месяцев будут сражаться за звание лучшего игрока и приз в 1 млн рублей.