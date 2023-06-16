Верный выбор. Пять причин идти работать на престижный завод в Барнауле

Барнаульский завод «Сибэнергомаш-БКЗ», известный многим как «котельный», ищет рабочие руки и светлые головы. Почему стоит отозваться на его призыв? Корреспондент «СК» поговорил с его сотрудниками о том, почему они пришли на завод, чему научились и почему считают свое предприятие одним из лучших. Вот о чем они рассказали.

Зарплата

Александр, сварщик:

— Что бы там ни говорили, но зарплата имеет значение. А зарплата у нас на котельном — одна из самых высоких в крае. И главное — ее платят «вбелую». Значит, можно не волноваться о будущей пенсии.

Недавно читал статью: в 2023 году средняя зарплата на нашем заводе достигла 74 тыс. рублей. Это намного больше, чем в среднем в крае (40 тысяч)! За год она подросла на 20% — это здорово.

Понимаю: средняя есть средняя, кто-то зарабатывает больше, а кто-то, без опыта — меньше. Но это значит: с чего-то надо начать и есть, к чему стремиться. Ну и к тому же есть еще и особые бонусы: инженерно-техническим специалистам предприятие компенсирует аренду жилья и даже ипотеку. А если нет профессии, обучат.

Мои друзья, успевшие обзавестись семьей, говорят, что про их детей здесь тоже не забывают: для них проводят конкурсы и экскурсии, а к праздникам дарят подарки.

Возможности

Максим, токарь:

— Когда я заканчивал техникум, родители сказали: надо выбирать работу, которая даст возможность развиваться — тогда не пропадешь. Пообщался с ребятами с завода «Сибэнергомаш-БКЗ», загорелся и пришел сюда.

На этот завод многие идут для того, чтобы научиться, получить практические знания, сделать хороший старт. Потому что здесь трудятся одни из лучших котельщиков и сварщиков. Жалеть время на обучение «молодых и зеленых» на заводе не принято. Мой мастер тоже молодой, ему чуть больше 30 лет.

Студенты. Наставничество. Фото: Александр Гергерт.

И еще мне нравится, что на котельном можно не только стать асом в своей профессии, но и освоить смежную — тут есть специальные программы по обучению разным специальностям. Чтобы проверить себя, можно записаться на конкурс профмастерства — их на заводе проводят ежегодно.

Кроме того, здесь ценят рацпредложения: можно, например, подать идею, как улучшить организацию работы. И твое предложение обязательно рассмотрят, а если внедрят — получишь вознаграждение.

Карьера

Иван, котельщик:

— Сейчас на сайтах можно найти много вакансий. Разные фирмы тоже обещают большую зарплату. Но часто это небольшие организации, а там трудно продвинуться. Они обычно занимаются одним направлением — если ты слесарь, то будешь слесарем всю жизнь.

Лучший сварщик завода «Сибэнергомаш-БКЗ». Фото: Юлия Микрюкова.

У нас на заводе не так. Наши люди проходят обучение — есть обязательное (все быстро меняется и надо проходить переподготовку), и есть развивающее. Есть даже возможность получить высшее образование по направлению от завода — было бы желание.

Знаю многих людей, которые начинали на котельном с рабочей профессии, а потом стали руководителями. Но это уже, конечно, зависит от человека.

Самореализация

Максим, токарь:

— Мне нравится, что завод мотивирует сотрудников вести здоровый образ жизни, заниматься творчеством и поддерживает занятия спортом.

Квиз. Фото: Юлия Микрюкова.

Мы проводим внутреннюю спартакиаду: к примеру, у нас прошли состязания по футболу, настольному теннису (есть оборудованный зал), дартсу, шахматам, бадминтону и даже киберспорту. И любим участвовать в соревнованиях с другими предприятиями.

Корпоративные игры. Источник: Федерация корпоративного спорта Алтайского края (vk.com public220108277). Корпоративные игры. Источник: Федерация корпоративного спорта Алтайского края (vk.com public220108277). Шахматы. Фото: Юлия Микрюкова.

Завод

Александр, сварщик:

— Меня на заводе «Сибэнергомаш-БКЗ» удерживает стабильность – я точно знаю, что завтра или послезавтра ничего с предприятием не случится. У него есть и будут заказы, потому что его продукция нужна всем и всегда.

Ветераны говорят, что работать на котельном в советское время было престижно. По-моему, сегодня тоже.

Котельный завод — не какой-то там устаревший монстр, где все стоят у станков 50-летней давности. Здесь много нового оборудования.

Производство завода «Сибэнергомаш-БКЗ». Фото: Максим Наземцев. Производство завода «Сибэнергомаш-БКЗ». Фото: Максим Наземцев. Производство завода «Сибэнергомаш-БКЗ». Фото: Максим Наземцев. Производство завода «Сибэнергомаш-БКЗ». Фото: Максим Наземцев. Производство завода «Сибэнергомаш-БКЗ». Фото: Максим Наземцев. Производство завода «Сибэнергомаш-БКЗ». Фото: Максим Наземцев.

Наверное, поэтому к нам приходит много молодежи: они знают, что начать работать можно даже без стажа, всему научиться. Работать на «Сибэнергомаш-БКЗ» — это круто.

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