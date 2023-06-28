Стало известно об армейском бизнесе организатора мятежа Евгения Пригожина. Подробности

Накануне в разговоре с военными президент РФ Владимир Путин назвал две цифры — на финансирование ЧВК «Вагнер» за последний год бюджет потратил 86 млрд рублей, еще 80 млрд владелец «Конкорда» заработал через «Военторг» на поставках продуктов в армию.

Но власти будут разбираться в финансовых вопросах, уверил глава государства, указывает "Фонтанка".

Армия

С 2006 года, когда он начал кормить армию, на финансирование зарубежных проектов ЧВК «Вагнер» потратили 147 млрд рублей, они составили прибыль от армейских продовольственных поставок.

За две недели до мятежа об этом заявил глава ЧВК, сообщает "Фонтанка".

Расчеты

Общая выручка всех предприятий питания, занятых в этой части пригожинского бизнеса, могла достигать 1,5 трлн рублей. Однако Пригожин официально отрекся от этого бизнеса еще до своего вооруженного выступления. А исполнение контрактов уже начало передаваться в другие структуры.

Фирмы главы ЧВК, возможно, кормили не только Минобороны, но и ряд других силовых ведомств.

В оборонное ведомство Пригожин шел извилистой дорогой, указывал тогда Forbes в своем расследовании в 2013 году.

Открыв ресторан «Кабинет 1237» в Доме правительства на Краснопресненской набережной в Москве, договорился об организации нескольких точек общепита в генштабе Минобороны — от столовых до личного ресторана министра и его замов.

С 2013 года уже 92% рынка отвели компаниям Пригожина и лишь 8% — другим мелким игрокам.

Годом ранее «Конкорд» получил заказ на обслуживание питания курсантов и сотрудников МЧС по России стоимостью 3 млрд рублей.

10 лет назад

Петербургский ресторатор Евгений Пригожин прошел путь от организации статусных обедов Владимира Путина до крупнейшего подрядчика Минобороны и поставщика питания в московские школы.

В конце декабря 2012 года «Военторг» заключил контракты на обеспечение питанием всей российской армии. Из 100 млрд рублей, выделенных на два года, 92 млрд достанутся дочерним компаниям «Конкорда», на тот момент принадлежавшим Пригожину.

Криминал

В ноябре 1979 года Куйбышевский суд в Ленинграде приговорил Пригожина к первому условному сроку по статье «кража», а через два года Ждановский суд отправил его уже на реальный срок по более серьезным статьям УК. В 1988 году Пригожина помиловали, и в 1990 году он выбрался из колонии-поселения.

На контроле

Президент РФ Владимир Путин хочет выяснить, куда ушли выделенные военной компании средства.

За прошедший год из федерального бюджета власти выделили ЧВК "Вагнер" более 86 млрд рублей. Военную компанию полностью содержало государство.

Президент поручил разобраться, на что уходили выделенные средства. Он также допустил возможность воровства этих денег.

Авианаправление

Из Минска вылетели два самолета, которые связывают с Пригожиным: один направился в сторону Москвы, другой — к Санкт-Петербургу, пишет РБК. Это случилось накануне поздно вечером.

27 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о прибытии Пригожина в страну. По данным Flightradar24, Embraer Legacy 600 совершил посадку на военном аэродроме Мачулищи под Минском.

Что произошло

Ночью с 23 на 24 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал мятеж. В некоторых регионах усилили меры безопасности. В результате бойцы ЧВК "Вагнер" покинули Ростов, а Лукашенко провел переговоры с Пригожиным.

Президент РФ выступил с официальным обращением. Полный текст можно прочитать здесь. Лукашенко прокомментировал военный мятеж и призвал не делать ни из кого героев.

Ранее глава Росгвардии Золотов объяснил, почему бойцы продвигались по РФ так быстро. Он рассказал, что все силы были сконцентрированы на подъезде к Москве.