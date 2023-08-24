Почему на Алтае может возникнуть дефицит бензина

Ситуация с топливом все больше ухудшается.Усилились риски того, что цены не только возрастут, но и появится дефицит бензина и дизтоплива.

Из-за слишком больших цен некоторые независимые операторы перестали временно перестали закупать топливо. Их запаса хватит всего на 7-10 дней, сообщает Толк.

в Алтайском крае больше половины заправок - независимые. Если частники начнут продавать бензин по биржевой цене, то литр АИ-95 будет стоить больше 60 рублей.

Отмечается, что в цене поднялся не только бензин, но и дизельное топливо. Ранее тонна стоила 53-55 тысяч рублей, сейчас ее оптовая цена превысила 67 тысяч.

Также положение усугубляют серый экспорт.

"Серый экспорт - некоторые компании страны, которые закупают бензин на бирже для внутреннего рынка, продают его за границу".

Ранее altapress.ru разбирался почему цены на бензин поехали вверх и на каком месте по стоимости Алтайский край.