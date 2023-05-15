Минобороны России судится с барнаульским предпринимательницами из-за своего товарного знака

Минобороны требуется заплатить
Товарные знаки «Армия России» (свидетельства №515549 и 515550) принадлежат Министерству обороны РФ, сообщил представитель ведомства в иске к предпринимателю Ольге Плеховой.
Как полагают в Минобороны, она нарушила его исключительные права на эти знаки. Как именно произошло нарушение, из опубликованных в картотеке сведений пока неясно.
Иск Минобороны РФ может обернуться предпринимательнице, включенной в реестр МСП как микропредприятие, довольно крупным штрафом. За нарушение своих исключительных прав ведомство требует 120 тыс. рублей.
Второй иск Минобороны предъявило к предпринимателю Анне Лысихиной, как и ИП Плехова, она зарегистрирована в Барнауле. От нее требуют те же 120 тыс. - и тоже за незаконное использование товарных знаков. Оба заявления поданы в арбитраж 12 апреля, даты ближайших заседаний пока не назначены.
«Военторг» требует демонтировать
И это не единственный иск к предпринимателям Плеховой и Лысихиной, связанный с защитой интеллектуальных прав. Чуть раньше подобные иски с ним же подало акционерное общество «Военторг», учрежденное Минобороны.
По данным издания "Коммерсантъ", компания владеет лицензиями на серию товарных знаков «Армия России». Кроме того, за ней зарегистрированы и собственные знаки, объединенные словесным элементом "Военторг" ("Voentorg").
От Плеховой компания просит компенсацию 90 тыс. рублей за нарушение исключительных прав. С Лысихиной - 193 тыс. От последней требуется также демонтировать вывеску, на которой, вероятнее всего, используется слово «Военторг».
Продают сухпайки со звездой
Надо сказать, что до недавнего времени госучреждения не обращались к алтайским предпринимателям с исками, связанными с защитой исключительных прав на торговые знаки - судились только частные компании.
Между тем, подать иск Министерству обороны ничего особо не мешало: ведомство зарегистрировало за собой торговые знаки еще в 2014 году, следует из сведений «РБК Компании».
К тому же сами предприниматели подают для этого множество поводов. К примеру, на онлайн-платформах можно без труда обнаружить всевозможные товары с надписью «Армия России» и звездой с разрывом по центру - а этот знак как раз и принадлежит Минобороны.
Не удивимся, если судов из-за товарных знаков между министерством и бизнесом станет больше.
Не предназначены для продажи
Причем, судя по первым решениям, все разбирательства завершаются не в пользу бизнеса. Так, в апреле Минобороны взыскало с предпринимателя Руслана Гизатуллина из Татарстана более 756 тыс. рублей.
Он продавал через «Алиэкспресс» сухпайки (официально они называются «индивидуальный рацион питания» - ИРП), помеченные надписью "Армия России" и той самой звездой.
ИРП с такими символами вообще нельзя запускать в свободную продажу - они предназначены только для военных частей. Но в суде решающим аргументом оказалось то, что символика использовалась без разрешения Минобороны.
Интересно, как это ведомство рассчитало сумму компенсации. Как оказалось, Гизатуллин сам указал на «Алиэкспрессе», что продал 1 154 сухпайков. И ведомство умножило цену сухпайка на это количество.
И вот предприниматель признался на суде, что на самом деле продал намного меньше, а на сайте указал вымышленное количество (ведь онлайн-платформа не требует подтверждения).
Но опровергнуть расчет компенсации не смог. Сейчас он подал апелляционную жалобу и продолжает судиться с Минобороны.
Ранее altapress.ru рассказывал, что с алтайским предпринимателями судится китайская фирма из-за электронных сигарет с надписью, похожей на принадлежащий ей товарный знак. Все дела она выигрывает - высуживает, как правило, от 20 до 30 тыс. рублей с торговой точки.