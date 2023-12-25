Крупный барнаульский завод закупит оборудование еще на 1,2 млрд рублей

В 2024 году Алтайский завод прецизионных изделий закупит для своего производства дополнительное оборудование, что позволит предприятию еще нарастить выпуск продукции. Об этом на вручении премии "Менеджер года" сообщил исполнительный директор АЗПИ Павел Толстиков. Он получил специальную номинацию "Дал слово - держи".

В 2023 году заводу выделен льготный заем Фонда развития промышленности - это порядка 1,2 млрд рублей. Средства будут направлены на расширение станочного парка.

Павел Толстиков,

исполнительный директор Алтайского завода прецизионных изделий:

В 2024 году будет закуплено порядка 50 единиц - станки, печи для термообработки деталей, металлообрабатывающее оборудование. Все это нам необходимо, чтобы продолжать наращивать объемы производства.

Напомним, в марте 2022 года перед заводом поставили задачу в восемь раз увеличить выпуск топливной аппаратуры. На тот момент корпорация Bosch, закрывающая до 70% всего мирового рынка этого оборудования, уже объявила об уходе из России.

Виктор Томенко, АЗПИ, 19 апреля. Антон Червяков

В прошлом году взятые на себя обязательства по увеличению производства завод начал исполнять, увеличив выпуск топливной аппаратуры на 82%, а по номенклатуре новой продукции - сразу на 100%.

Председатель правления АЗПИ Виктор Герман ранее сообщал, что по итогам 2023 года предприятие вполне бы могло показать аналогичные результаты, но возникли проблемы.

В частности, увеличилась конкуренция со стороны китайских компаний, продукция которых дешевле, чем у российских поставщиков.

Виктор Томенко, АЗПИ, 19 апреля. Антон Червяков

Как проходило награждение

Церемония вручения премии"Менеджер года" проходила в Барнауле 14 декабря. АЗПИ стал победителем в одной из специальных номинаций.

Всего таких наград было вручено семь. Главным победителем был признан Дмитрий Беляев, генеральный директор компании "Комплекс Агро".