2 марта
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Автоновости

Раритетный Mercedes-Benz продают в Сибири за 36 млн рублей

Mercedes-Benz 1970 года выпуска продают в Иркутске за 36 млн рублей. Объявление разместили на «Авито».

Раритетный Mercedes-Benz продают в Сибири за 36 млн рублей.
Раритетный Mercedes-Benz продают в Сибири за 36 млн рублей.
«Авито»

Mercedes-Benz SL — серия лёгких спортивных родстеров люкс-класса немецкой автомобильной марки Mercedes-Benz, выпускающихся с 1954 года.

Идея создания принадлежит Максу Хоффману, импортеру люксовых европейских автомобилей в США 1950-х годов, который оценил возможности продаж модели с учетом наличия состоятельных любителей автомобилей класса Gran Turismo на быстро развивающемся послевоенном американском рынке, который и по сей день остаётся основным рынком сбыта для SL-класса.

«Искусство живет всю жизнь. Легенда не умирает», — отмечает продавец.

Обозначение «SL» впервые было применено к модели Mercedes-Benz 300 SL, которую часто именуют «Gullwing» из-за ее дверей, схожих с крыльями чайки.

Кузов автомобиля — двухдверное купе или купе-кабриолет со складным тентовым или съемным жестким верхом.

В автомобильной классификации автомобили Mercedes-Benz SL стоят особняком: от суперкаров их отличает меньшая ориентация на автоспорт и больший комфорт (хотя по динамическим характеристикам их можно причислить к суперкарам), от автомобилей класса Гран Туризмо — компактность, недостаточная вместимость салона и багажного отсека.

В настоящее время SL-класс насчитывает шесть поколений автомобилей в многочисленных конфигурациях двигателей, в том числе и высокопроизводительные модификации от подразделения Mercedes-AMG.

Ранее стало известно, что за гибридный суперкар продают в Сибири за 36 млн рублей.

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