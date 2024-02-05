Что за шведский гиперкар продают в Сибири за 390 млн рублей

Koenigsegg Agera 2012 года выпуска продают в Новосибирске за 390 млн рублей. Объявление разместили на «Авито».

Koenigsegg Agera — гиперкар шведской компании Koenigsegg Automotive AB, выпущенный к празднованию 15-летия со дня её основания. Является продолжением ранее выпущенной модели Koenigsegg CCX.

Официальный релиз состоялся на автосалоне в Женеве в 2010 году. Название Agera переводится со шведского языка как действие.

Отмечается, что кроме необычного окраса автомобиль получил гидравлический подъемник, спутниковую навигацию, климат-контроль, камеру заднего вида и подогрев сидений.

Сейчас у гиперкара 16 тыс. км пробега.

В качестве трансмиссии Koenigsegg Agera использована специально разработанная семидиапазонная роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями.

Привод исключительно классический, то есть задний с электронной блокировкой дифференциала.

Koenigsegg Agera выпускалась с 2011 по 2014 годы. Всего было выпущено 18 экземпляров.

Все машины на Koenigsegg Automotive AB собираются вручную, включая изготовление 70-килограмового кевларового монокока со съемной жесткой крышей и интегрированными топливными баками для оптимального распределения массы по осям.

У Koenigsegg бензиновый двигатель на пять литров, а также 1160 лошадиных сил.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае продают самодельные аэросани за 100 тыс. рублей.

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