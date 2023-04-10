12 апреля
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Жизнь

Живописные кадры цветения подснежников показали в Алтайском крае

Фотографии пробившихся в солнцу галантусов показали в сообществе Barnaul 22.

Подснежники.
Подснежники.
Barnaul 22

По-другому подснежник принято называть прострел или сон-трава. А галантус означает «молочный цветок».

В комментариях отмечают, что прострел лучше не рвать: он недолго стоит в воде. А вот в лесу может радовать глаз от недели до трех.

При этом цветок может распуститься даже при нулевой температуре.

В Сибири сон-трава начинает цвести примерно в конце апреля — начале мая. В этом году, несмотря на прохладную погоду, весна для этого удивительного растения наступила значительно раньше.

Кстати, на днях также распустилась красавица-верба.

Верба.
Верба.
Barnaul 22
Верба.
Верба.
Barnaul 22

Ранее первые весенние цветы появились в заповеднике — расцвели адонис пушистый и голосемянник алтайский.

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