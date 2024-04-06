Жительница Барнаула обратила внимание на "ужасный двор".

"Вот это двор в центре города. Посмотрите, кто не успел, такого вы больше нигде не увидите в городе", — отметила жительница.

По ее словам, даже своему ребенку не удалось объяснить, что это за "городки".

В комментариях под постом не согласились с девушкой и пояснили, что таким образом закрывают растения на зиму.

"Один из самых ухоженных дворов в Барнауле", — отмечается в комментариях.

Ранее сообщалось, что в Барнауле у здания правительства спилят огромные ели.

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