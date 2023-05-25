Зеленые ели высадили на площади Октября спустя 11 лет

На площади Октября высадили новые ели, взамен тех, что срубили в 2012 году. Об этом сообщают читатели altapress.ru.

Читательница altapress.ru заметила, что перед зданием Художественного музея на площади Октября начали высаживать новые ели. Их высадили вокруг памятника Сеятелю.

Ранее в 2012 году на том же самом месте администрация Барнаула выдала разрешение АКГУП "Алтайстройзаказчик", занимающегося реконструкцией здания Художественного музея на площади Октября, на снос более 50 деревьев. Из них срубили 24 елей, 5 яблонь, 15 кленов и 12 тополей.

Тогда же прокуратура Барнаула возложила обязанность на компанию провести компенсационное озеленение и высадить 10 елей, 18 берез, 21 куста сирени, 10 кустов рябинника, устройства газона с заменой растительного грунта.

Вячеслав Рехтин,

прокурор г. Барнаула: "Указанное распоряжение издано в пределах компетенции, установленной п. 10.7 решения Барнаульской городской Думы № 77 от 27.03.2009 "Об утверждении Правил благоустройства города Барнаула", им разрешен снос 24 елей, 5 яблонь, 15 кленов, 12 тополей по адресу пр.Ленина, 88/пр.Калинина, 1. Пунктом 2 распоряжения администрации г. Барнаула от 05.03.2012 № 48-р на АКГУП "Алтайстройзаказчик" возложена обязанность провести компенсационное озеленение путем посадки 10 елей, 18 берез, 21 куста сирени, 10 кустов рябинника, устройства газона с заменой растительного грунта".

При этом дата озеленения не была установлена. Тем самым деревьям снова появились на площади октября спустя 11 лет.