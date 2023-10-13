Запомните этот солнечный день. Как барнаульцы наслаждались последним осенним теплом в Юбилейном парке

Минусовую температуру обещают в Алтайском крае уже с 13 октября - пока только по ночам. Дальше точно будет только холоднее. Но перед этим природа успела порадовать жарким бабьем летом и роскошной, долгоиграющей золотой осенью. Показываем, как барнаульцы ловили последние теплые лучики в Юбилейном парке.

Понимая, что скоро неизменно наступят дожди и холода, горожане хлынули в только что обновленный парк.

Несмотря на будний день, люди массово гуляли с семьями, с собаками, катались на велосипедах среди осеннего пейзажа и собирали желто-оранжевые гербарии.

Отдельная местная достопримечательность - белочки, которые покрасовались перед гостями своими пушистыми хвостиками. Здесь у них даже есть свой штаб.

Сейчас - самое время, чтобы сделать последние запасы на зиму, поэтому угощения зверьки принимают с охотой.

А еще, напоследок перед долгими холодами, молодежный отряд "Движение первых" вооружился мусорными пакетами и перчатками, чтобы привести парк в порядок.