До/после. Что обрели и что потеряли барнаульцы после реконструкции Изумрудного парка - впечатляющий фоторепортаж altapress.ru

Изумрудный парк реставрировали четыре года. Барнаульцы с волнением наблюдали за тем, как из него постепенно исчезали аттракционы, как кусты превращались в заросли, а пруд засыхал вместе с ивами на его берегу. Но ремонтные работы окончены. Altapress.ru показывает, как теперь выглядит Изумрудный и каким он был раньше.

Нынешний вид парка уже оценили многие барнаульцы. Даже те, кто живет в другом конце города. В Изумрудном часто проводят дискотеки, ярмарки, устраивают обмены книгами и цветами.

Туда приходят бегать и кататься на велосипеде, играть на детских площадках, подтягиваться на турниках. Фотографироваться.

На главном входе спустя годы вновь появились часы, а забор отремонтировали и сделали его металлическим.

На аллее поставили киоски с пиццей, кофе, пончиками, кукурузой и сладкой ватой. Слева стоит храм. Справа - большая детская площадка.

Изумрудный парк в 2023 году. Анна Зайкова Изумрудный парк в 2023 году. Анна Зайкова Изумрудный парк в 2023 году. Анна Зайкова Изумрудный парк в 2023 году. Анна Зайкова Изумрудный парк в 2023 году. Анна Зайкова Изумрудный парк в 2023 году. Анна Зайкова Изумрудный парк в 2023 году. Анна Зайкова Изумрудный парк в 2023 году. Анна Зайкова Изумрудный парк в 2023 году. Анна Зайкова Изумрудный парк в 2023 году. Анна Зайкова

В Изумрудном поставили амфитеатр, теперь там можно выступать. А если не хочется - можно отдохнуть на лежаках. Или наткнуться на "Стаса Михайлова". Бывает всякое.

Изумрудный парк в 2023 году. Анна Зайкова Изумрудный парк в 2023 году. Анна Зайкова Изумрудный парк в 2023 году. Анна Зайкова Изумрудный парк в 2023 году. Анна Зайкова Изумрудный парк в 2023 году. Анна Зайкова Изумрудный парк в 2023 году. Анна Зайкова Изумрудный парк в 2023 году. Анна Зайкова Изумрудный парк в 2023 году. Анна Зайкова

Есть и визит-центр. Который, между прочим, номинировали на престижную общероссийскую премию в области деревянной архитектуры.

Изумрудный парк в 2023 году. Анна Зайкова Изумрудный парк в 2023 году. Анна Зайкова

И, конечно, отреставрированный, чистый, ухоженный, с рыбками и катамаранами, пруд. Мы писали о нем неоднократно. И даже заметили, что цвет у воды - изумрудный.

Владислав Вакаев, управляющий парком, раскрыл altapress.ru карты:

Думаю, произошло сочетание двух факторов. Такой оттенок может давать цвет щебня, которым устлано дно пруда. Вторая причина — вода. Мы залили чистейшую из скважины, возможно, она минерализована.

Изумрудный парк в 2023 году. Анна Зайкова Изумрудный парк в 2023 году. Анна Зайкова Изумрудный парк в 2023 году. Анна Зайкова Изумрудный парк в 2023 году. Анна Зайкова Изумрудный парк в 2023 году. Анна Зайкова

Даже сложно поверить, что когда-то парк был другим. Например, вот как он выглядел в прошлом веке.

"Изумрудный" парк в прошлом веке. Страница в ВК: https://vk.com/id204732469 "Изумрудный" парк в прошлом веке. Страница в ВК: https://vk.com/id204732469 "Изумрудный" парк в прошлом веке. Страница в ВК: https://vk.com/id204732469 "Изумрудный" парк в прошлом веке. Страница в ВК: https://vk.com/id204732469 "Изумрудный" парк в прошлом веке. Страница в ВК: https://vk.com/id204732469 "Изумрудный" парк в прошлом веке. Страница в ВК: https://vk.com/id204732469 "Изумрудный" парк в прошлом веке. Страница в ВК: https://vk.com/id204732469 "Изумрудный" парк в прошлом веке. Страница в ВК: https://vk.com/id204732469 "Изумрудный" парк в прошлом веке. Страница в ВК: https://vk.com/id204732469

Десятки лет спустя его забросили и превратили в "постапокалиптическую" локацию в центре Барнаула. Парк стоял заросший, облезший и покинутый. Ни детей, ни взрослых. Только страшненькие аттракционы и оставленные кем-то надписи.

Изумрудный парк в 2018 году. Анна Зайкова Изумрудный парк в 2018 году. Анна Зайкова Изумрудный парк в 2018 году. Анна Зайкова Изумрудный парк в 2018 году. Анна Зайкова Изумрудный парк в 2018 году. Анна Зайкова Изумрудный парк в 2018 году. Анна Зайкова Изумрудный парк в 2018 году. Анна Зайкова Изумрудный парк в 2018 году. Анна Зайкова Изумрудный парк в 2018 году. Анна Зайкова Изумрудный парк в 2018 году. Анна Зайкова Изумрудный парк в 2018 году. Анна Зайкова Изумрудный парк в 2018 году. Анна Зайкова

А после реконструкции постоянными посетителями в парке стали влюбленные парочки, дети и песики. И "Стас Михайлов".