До/после. Что обрели и что потеряли барнаульцы после реконструкции Изумрудного парка - впечатляющий фоторепортаж altapress.ru

Изумрудный парк в 2023 году.
Анна Зайкова
Нынешний вид парка уже оценили многие барнаульцы. Даже те, кто живет в другом конце города. В Изумрудном часто проводят дискотеки, ярмарки, устраивают обмены книгами и цветами.
Туда приходят бегать и кататься на велосипеде, играть на детских площадках, подтягиваться на турниках. Фотографироваться.
На главном входе спустя годы вновь появились часы, а забор отремонтировали и сделали его металлическим.
На аллее поставили киоски с пиццей, кофе, пончиками, кукурузой и сладкой ватой. Слева стоит храм. Справа - большая детская площадка.
Изумрудный парк в 2023 году.
Анна Зайкова
Изумрудный парк в 2023 году.
Анна Зайкова
Изумрудный парк в 2023 году.
Анна Зайкова
Изумрудный парк в 2023 году.
Анна Зайкова
Изумрудный парк в 2023 году.
Анна Зайкова
Изумрудный парк в 2023 году.
Анна Зайкова
Изумрудный парк в 2023 году.
Анна Зайкова
Изумрудный парк в 2023 году.
Анна Зайкова
Изумрудный парк в 2023 году.
Анна Зайкова
Изумрудный парк в 2023 году.
Анна Зайкова
В Изумрудном поставили амфитеатр, теперь там можно выступать. А если не хочется - можно отдохнуть на лежаках. Или наткнуться на "Стаса Михайлова". Бывает всякое.
Изумрудный парк в 2023 году.
Анна Зайкова
Изумрудный парк в 2023 году.
Анна Зайкова
Изумрудный парк в 2023 году.
Анна Зайкова
Изумрудный парк в 2023 году.
Анна Зайкова
Изумрудный парк в 2023 году.
Анна Зайкова
Изумрудный парк в 2023 году.
Анна Зайкова
Изумрудный парк в 2023 году.
Анна Зайкова
Изумрудный парк в 2023 году.
Анна Зайкова
Есть и визит-центр. Который, между прочим, номинировали на престижную общероссийскую премию в области деревянной архитектуры.
Изумрудный парк в 2023 году.
Анна Зайкова
Изумрудный парк в 2023 году.
Анна Зайкова
И, конечно, отреставрированный, чистый, ухоженный, с рыбками и катамаранами, пруд. Мы писали о нем неоднократно. И даже заметили, что цвет у воды - изумрудный.
Владислав Вакаев, управляющий парком, раскрыл altapress.ru карты:
Думаю, произошло сочетание двух факторов. Такой оттенок может давать цвет щебня, которым устлано дно пруда. Вторая причина — вода. Мы залили чистейшую из скважины, возможно, она минерализована.
Изумрудный парк в 2023 году.
Анна Зайкова
Изумрудный парк в 2023 году.
Анна Зайкова
Изумрудный парк в 2023 году.
Анна Зайкова
Изумрудный парк в 2023 году.
Анна Зайкова
Изумрудный парк в 2023 году.
Анна Зайкова
Даже сложно поверить, что когда-то парк был другим. Например, вот как он выглядел в прошлом веке.
"Изумрудный" парк в прошлом веке.
Страница в ВК: https://vk.com/id204732469
"Изумрудный" парк в прошлом веке.
Страница в ВК: https://vk.com/id204732469
"Изумрудный" парк в прошлом веке.
Страница в ВК: https://vk.com/id204732469
"Изумрудный" парк в прошлом веке.
Страница в ВК: https://vk.com/id204732469
"Изумрудный" парк в прошлом веке.
Страница в ВК: https://vk.com/id204732469
"Изумрудный" парк в прошлом веке.
Страница в ВК: https://vk.com/id204732469
"Изумрудный" парк в прошлом веке.
Страница в ВК: https://vk.com/id204732469
"Изумрудный" парк в прошлом веке.
Страница в ВК: https://vk.com/id204732469
"Изумрудный" парк в прошлом веке.
Страница в ВК: https://vk.com/id204732469
Десятки лет спустя его забросили и превратили в "постапокалиптическую" локацию в центре Барнаула. Парк стоял заросший, облезший и покинутый. Ни детей, ни взрослых. Только страшненькие аттракционы и оставленные кем-то надписи.
Изумрудный парк в 2018 году.
Анна Зайкова
Изумрудный парк в 2018 году.
Анна Зайкова
Изумрудный парк в 2018 году.
Анна Зайкова
Изумрудный парк в 2018 году.
Анна Зайкова
Изумрудный парк в 2018 году.
Анна Зайкова
Изумрудный парк в 2018 году.
Анна Зайкова
Изумрудный парк в 2018 году.
Анна Зайкова
Изумрудный парк в 2018 году.
Анна Зайкова
Изумрудный парк в 2018 году.
Анна Зайкова
Изумрудный парк в 2018 году.
Анна Зайкова
Изумрудный парк в 2018 году.
Анна Зайкова
Изумрудный парк в 2018 году.
Анна Зайкова
А после реконструкции постоянными посетителями в парке стали влюбленные парочки, дети и песики. И "Стас Михайлов".
Изумрудный парк в 2023 году.
Анна Зайкова
Изумрудный парк в 2023 году.
Анна Зайкова
Изумрудный парк в 2023 году.
Анна Зайкова
Изумрудный парк в 2023 году.
Анна Зайкова
Изумрудный парк в 2023 году.
Анна Зайкова
Изумрудный парк в 2023 году.
Анна Зайкова
Изумрудный парк в 2023 году.
Анна Зайкова
Изумрудный парк в 2023 году.
Анна Зайкова
Изумрудный парк в 2023 году.
Анна Зайкова
Изумрудный парк в 2023 году.
Анна Зайкова
Изумрудный парк в 2023 году.
Анна Зайкова