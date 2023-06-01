Законопроект о запрете смены пола внесли в Госдуму. Причем здесь мобилизация

С Госдуму внесли законопроект о запрете смены пола. Депутаты объяснили, что он необходим для защиты "традиционных ценностей". Об этом сообщает ТАСС .

Подробности законопроекта

Данный законопроект запрещает проводить медицинские операции по смене пола, в том числе формирование первичных или вторичных половых признаков.

Однако в документе отмечают, что медицинское вмешательство возможно, если оно требуется для лечения врожденных аномалий формирования пола у детей.

При этом операция может проводиться только "по решению врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения".

Также законопроект запрещает органам ЗАГСа вносить исправления в документы на основе справок о смене пола, выданных медицинскими организациями.

Защита ценностей

Авторы законопроекта отмечают, что запрет поможет сохранить Россию для потомков "с ее культурными и семейными ценностями, традиционными устоями.

Депутаты уверены, что это еще один шаг к постройке барьера "на пути проникновения западной антисемейной идеологии".

Причем здесь мобилизация

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина отмечает, что в 2022 году наблюдается заявок на юридическую смену пола, сообщает телеканал RTVI. Она связывает это с частичной мобилизацией, объявленной в России в сентябре 2022 года.

По ее мнению, люди решили воспользоваться возможность избежать мобилизации и "ринулись в медицинские организации, легко меняя пол и внося изменения в паспорт".