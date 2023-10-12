Закон о тюремных сроках за сбор грибов вступил в силу

Статья 260.1 предусматривает наказание за уничтожение или повреждение краснокнижных видов грибов и растений.

Нарушение буквы закона может привести к лишению свободы на срок до 9 лет.

Эти изменения в законодательстве подписал глава государства Владимир Путин в апреле, напоминает Газета.Ru.

Ранее Путин подписал закон о праве отцов на алименты. Закон вносит изменения в статьи 89 и 90 Семейного Кодекса РФ. Теперь, если отец один воспитывает ребенка, он имеет право на алименты от жены или бывшей жены. Право требовать выплату мужчина может в течение трех лет после рождения общего ребенка.