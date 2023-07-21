Синоптики алтайского гидрометцентра передают неутешительные прогнозы на 22 июля. В этот день пройдут заключительные мероприятия фестиваля «Шукшинские дни на Алтае».

В Алтайском крае прогнозируется потепление до +25...+30 градусов. На большей части территории ожидаются кратковременные дожди, по северу - местами сильные дожди и грозы.

Ветер западный, 7-12 м/с, местами порывы 17-22 м/с.

В Сростках утром будет солнечно, температура составит +18...+24 градуса. Днем прогнозируется небольшой дождь, +23...+25 градусов.

Вечером дождь стихнет, будет облачно с прояснениями.

Погода 22 июля Яндекс. Погода

Подробнее о программе Шукшинских дней на Алтае - в материале altapress.ru.