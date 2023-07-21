В Алтайском крае прогнозируется потепление до +25...+30 градусов. На большей части территории ожидаются кратковременные дожди, по северу - местами сильные дожди и грозы.
Ветер западный, 7-12 м/с, местами порывы 17-22 м/с.
В Сростках утром будет солнечно, температура составит +18...+24 градуса. Днем прогнозируется небольшой дождь, +23...+25 градусов.
Вечером дождь стихнет, будет облачно с прояснениями.
Погода 22 июля
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Подробнее о программе Шукшинских дней на Алтае - в материале altapress.ru.