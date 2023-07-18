19 июля
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Происшествия

В Москве молния остановила самое большое в Европе колесо обозрения

Колесо обозрения "Солнце Москвы" остановилось из-за непогоды в столице, сообщает SHOT.

Колесо обозрения.
Колесо обозрения.
CC0

Москвичи страдают от резкого ухудшения погоды. В столице сегодня, 18 июля, сильный ветер, дождь и гроза. Ночью россиян ожидает понижение температуры. Город буквально утопает в воде.

Удар молнии остановил самое большое колесо в Европе под названием "Солнце Москвы". В кабинах остались люди. В комментариях пользователи возмутились, что владельцы не остановили колесо раньше.

Одну из столичных клиник затопило. Окно, по словам очевидцем, было закрыто. Его выбил сильный ветер. В результате работники ходят по помещению "по колено в воде".

Ранее в Сибири в подростков ударила молния. Один человек погиб.

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