21 июля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Жители Европы изнывают от жары и просят ввести сиесту

Общественники призвали власти Германии ввести сиесту из-за экстремальной жары. Об этом сообщает Reuters.

Отдых. Сон. Кошка
Отдых. Сон. Кошка
СС0

Ассоциация работников здравоохранения BVOeGD в Германии призвала властей страны ввести рабочий перерыв после полудня, чтобы спастись от экстремальной жары.

По их мнению в полдень работа на улице становится невозможной из-за высоких температур.

Министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах одобрил идею введения сиесты. Он заявил, что предварительно нужно обсудить это предложение с работниками и работодателями.

Введение обеденного перерыва поддержала ассоциация работодателей BDA. Она отметила, что осуществить такую идею поможет гибкий рабочий график.

В июле температура воздуха в Германии держится в районе 35 градусов Цельсия.

Ранее синоптики прогнозировали приход экстремальной жары в южные страны Европы. Так в Баварии зарегистрировали температуру в 38,8 градусов, в Италии ожидают потепление до +50 градусов.

Также почти 240 испанцев умерли за пять дней из-за жары.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость