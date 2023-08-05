6 августа
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Жизнь

Заделанная на скандальном участке в Барнауле яма вновь провалилась после дождя

Глубокую яму в асфальте на пересечении ул. Лиственничной и Багряной заделали после провала вечером 26 июля, но ненадолго, сообщает Mash Siberia.

Дыра в асфальте.
Дыра в асфальте.
Соцсети

Дыра в асфальте появилась после прорыва трубы, сообщают очевидцы. Сперва в яме застряло колесо "Нивы Шевроле".

После того, как автомобиль спасли, в промытую яму попала местная жительница. Она провалилась в асфальт по грудь.

Выбраться женщине помог проходящий мимо сосед. Позже пострадавшая написала заявление в полицию - у нее были ушибы и гематомы. Возбудили уголовное дело о халатности.

Яма в асфальте.
Яма в асфальте.
t.me/vkurse22

Когда ситуацию приехали исправлять специалисты Водоканала, они не обнаружили проблем, а факт провалившегося автомобиля и человека не подтвердили - якобы их там уже не было, когда они приехали.

Правда, очевидцы утверждают, что позднее автомобиль коммунальщиков тоже угодил в яму.

Дыру заделали новым куском асфальта, но ненадолго - после недавнего ливня она вернулась вновь.

Местные жители уверены, что дело в прокладке водопровода под их улицами - они уже давно пытаются добиться отмены разрешения на его строительство.

По их словам, администрация Индустриального района не дождалась решения суда и выдала разрешение на работу, несмотря на "многочисленные нарушения, которые выявила прокуратура".

Водопровод тянут к строящемуся ЖК за их домами. При этом жители утверждают, что коммуникации можно было проложить другим путем, а не через их улицу, портя асфальт. Собственники также опасаются, что одними ямами дело не закончится и под землю начнет утягивать дома.

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