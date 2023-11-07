За что задержали блогера-миллионника Аяза Шабутдинова и какое наказание ему грозит

Инфобизнесмена, прилетевшего из Вены в Москву, арестовали в съемной квартире. Что известно о происшествии к этому часу, расскажет altapress.ru .

Чем известен

В 2013 году Шабутдинов открыл в Ижевске сеть хостелов и кофеен, объединив их под брендом Like.

Спустя два года в холдинг вошли десятки компаний: сеть фотошкол, турагентств и прочие.

В 2015 году блогер основал бизнес-школу «Like Центр», где проводил тренинги и семинары для начинающих бизнесменов. Вскоре этот проект стал центральным в его деятельности.

«Like Центр»

На сайте бизнес-школы «Like Центр» называют «центром поддержки и развития предпринимательства».

Стоимость курсов для действующих предпринимателей составляет от 300-400 тыс. рублей в год. VIP-пакет курса «Вселенная инфобизнеса» стоит 1,5 млн руб.

За что арестовали

3 ноября в отношении блогера возбудили уголовное дело о мошенничестве. На следующий день ему предъявили обвинения в совершении восьми преступлений по статье "мошенничество в особо крупном размере". Также в квартире Шабутдинова устроили обыск.

Дело Шабутдинова

Как сообщает МВД, предприниматель, "действуя от имени нескольких юридических лиц", обещал научить любого желающего эффективному ведению бизнеса с получением сверхдоходов.

Заявление на инфобизнесмена подали восемь учеников, которые заплатили ему по 5 млн рублей.

Стоимость его якобы уникальных методик по развитию бизнеса доходила до 1 млн рублей.

При этом, по словам потерпевших, суть уроков сводилась к тому, что «надо верить в себя — и все получится», а их главная задача — «самопиар блогера».

Общий ущерб от действий Шабутдинова оценивают в 4 млн рублей. По словам адвоката, доход его подзащитного за 2022 год составил более 300 млн рублей.

Судебный процесс

Заседание суда по делу Шабутдинова состоялось на следующий день после его задержания.

Блогер попросил выпустить его под залог в 4 млн рублей.

Он заявил, что уголовное дело стало для него шоком, ведь из 30 тыс. учеников недовольны всего восемь.

По мнению следствия, бизнес-коуч может скрыться. Выяснилось, что у него есть гражданство карибской страны — Сент-Люсии.

Предпринимателю грозит до 10 лет лишения свободы.

Что с бизнесменом сейчас

Он находится в четырехместной камере СИЗО, где есть телевизор, холодильник, а также радиоточка и чайник. На условия содержания не жалуется.

В камере блогер читает произведения Эриха Марии Ремарка.

Его арестовали до 16 декабря.