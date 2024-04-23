Всемирный день книг — 23 апреля. Радостные поздравления в прозе, стихах и смс

Буква к букве, слово к слову,

Так рождается строка,

От заглавия к эпилогу

Путь-дорога далека.



Заслужил весь книжный мир

И почет, и славу,

Поздравляю всех с днем книг

И авторского права.



Читатели и авторы,

Мы все — одного круга,

Пусть книга будет навсегда

Нашим лучшим другом.

Заброшен телевизор, завис интернет,

И только в торшере — горит ярко свет.

За столиком книжным, забыв обо всём,

Читаешь ты книгу свою день за днём.



Так много трудились наши кумиры,

Даря работы свои, всему миру.

Для женщин романы, неземные стихи,

Мужчин завлечь детективом смогли.



И сказки малюткам, поэмы влюблённым,

Фантастику людям весьма искушенным.

Для каждого в мире найдётся отрада,

С Всемирным днем книг и авторов права!