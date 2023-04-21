Поздравления с Днем главного бухгалтера в прозе
Поздравляю властелина цифр и царя финансовых отчетов, человека который ревностно следит за порядком во всей бухгалтерии и умеет совладать с целой кипой бумаг. Желаю, чтобы любимая работа никогда не стала надоедливой рутиной. Желаю, чтобы она приносила удовольствие, достаток и просто отличное настроение. Пускай дебет никогда не отстает от кредита, пускай в калькуляторах никогда не садится батарейка, а у тебя хватает энергии не только на укрощение цифр, но и на активную, счастливую, разнообразную и интересную жизнь. С Днем главного бухгалтера!
Огромная ответственность и постоянная работа с цифрами — вот участь главного бухгалтера. Так пусть все расчеты будут верными, налоги — правильными, а дебет с кредитом — всегда сходятся. Пусть ваши старания хорошо оцениваются руководством, и это будет видно по заработной плате. С праздником Вас, с Днем главного бухгалтера.
Без кого директор как без рук? Кто знает о каждой копейке в бюджете фирмы? У кого каждый квартал отчеты? Конечно, все это про Главного бухгалтера! Сегодня мы поздравляем главбухов с профессиональным праздником. Желаем финансового благополучия, гармонии в жизни и успехов в работе.
Поздравления с Днем главного бухгалтера в стихах
Главный бухгалтер — не баланс,
Не сальдо, даже не отчеты.
И не карьерный чей-то шанс,
Не семинары до зевоты.
Это прекрасный человек.
И женщина. Всегда красива.
Порой, как солнце или снег,
Непредсказуема на диво!
Желаем вам всего того,
Что сами вы себе хотите.
Пусть будет вам всегда легко,
Любимы будьте и любите!
Бухгалтеру главному честь и хвала
За то, что мудрейшая Вы голова —
Сосчитано все и разложено точно,
Все данные есть, если нужно вдруг срочно!
Желаем Вам жить и в успехе купаться,
И перед налоговой не прогибаться.
Ведь четность и советь — Ваш главный девиз,
И Вы выступаете снова на бис!
Здоровья Вам много и счастья в придачу,
Пускай нерешенной не будет задачи,
Семейного счастья, любви и добра,
От всех уваженья, вниманья, тепла!
Дебет, кредит и авизо
Сальдо, прибыль, счет:
Главный все увидит,
Все сравнит и все учтет!
С праздником я поздравляю,
И желаю от души,
Чтобы все дела, отчеты
Были сделаны в тиши!
Чтоб ценили и любили,
И платили без проблем,
Чтобы вы спокойно жили
В мире прибылей и цен!
Поздравления с Днем главного бухгалтера в смс
С праздником тебя, главбух,
Будь успешен в своем деле
И имей лишь бодрый дух
В крепком и здоровом теле!
Твое сердце окрыляет
Пусть хорошая зарплата!
Все, чего душа желает,
Пусть подарит эта дата!
Все расчеты и зарплата,
Кто все выдаст нам, ребята.
А баланс свести не шутка,
Это вовсе не минутка.
Наш Главбух — ну просто диво,
Все так четко и красиво.
С днем Вас профессиональным,
Всегда будьте уникальным.
С днем главного бухгалтера,
С гордостью вас поздравляю.
Денег большие карманы,
Вам ежедневно желаю.
Не путаться в цифрах, таблицах,
Чтоб было все на местах.
Пусть жизнь ваша будет шикарна,
И как водица чиста!